Barcelona SC se impone 2-1 a Delfín SC en el estadio Monumental de Guayaquil 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Barcelona SC derrota 2-1 a Delfín cumplidos 60 minutos del cotejo que se realiza en el estadio Monumental de Guayaquil, este domingo 21 de abril del 2019, por la décima fecha de la LigaPro.

A pesar de que BSC dominaba, una falla de la defensa canaria permitió que Roberto Ordóñez abriera la cuenta a favor del elenco visitante a los 11'.

No obstante, el 'Ídolo del Astillero' es el equipo que más goles ha conseguido en esta temporada, en el fútbol ecuatoriano, y por eso dio vuelta al marcador con tantos de Fidel Martínez (30') y Robert Herrera (45').

BSC, que llegó a 22 tantos en 10 juegos en este año, asumió el protagonismo desde el inicio del partido. Sin embargo, la 'Tuka' Ordóñez estuvo atento y no perdonó ante el arco de Máximo Banguera al aprovecharse de un choque entre los dos centrales de los canarios, lo que permitió que la pelota pasara hacia el área. Fue el 1-0 a favor de la visita.



No obstante, los toreros no bajaron el ritmo y buscaron concretar hasta que Fidel Martínez logró empatar a los 30 minutos con un sensacional remate de pierna izquierda. El atacante de 29 años remató con colocación y dejó sin reacción al golero Pedro Ortiz. Más adelante, cerca del final del primer tiempo, Robert Herrera aprovechó un error de la zaga visitante y anotó el 2-1 para los canarios.



En esta acción, los defensas manabitas no atinaron a despejar la pelota dentro del área y el uruguayo Herrera remató al andar cuando la redonda llegó a sus pies para poner en ventaja a los amarillos.

Para el segundo tiempo la tónica no cambió mayormente, con un Barcelona que tenía más tiempo la pelota y generaba mejores acciones. Fue así que a los 51', Ángelo Quiñónez tuvo e espacio suficiente para realizar un fuerte remate desde fuera del área, pero el golero Ortiz voló de una manera espectacular para enviar la pelota al lanzamiento de esquina.



Más adelante, Carlos Garcés se fue expulsado por una doble tarjeta amarilla a los 53'.



Toreros y cetáceos llegan motivados a este encuentro porque golearon en sus respectivos encuentros, la semana pasada.

Los canarios, que con 15 puntos se ubican en el octavo casillero (Sin contar con este resultado), buscarán descontar ante el elenco manabita que marcha segundo en la clasificación, con 19 unidades. Un triunfo del cuadro de Manta lo dejará en el primer lugar, al menos hasta más tarde que deberá jugar el Independiente del Valle que lidera con 22 puntos. Los rayados visitan al Macará a las 18:30.

BSC, que no logró habilitar a su nuevo DT, el uruguayo Leonardo Ramos, ha tenido una campaña irregular, con cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas. No obstante, viene en alza. El elenco porteño goleó 6-2 al Deportivo Cuenca, la semana pasada. Además, los canarios no pierden desde la quinta fecha, cuando cayeron como locales ante la Católica.



Delfín, por su parte, ha conseguido seis triunfos, un empate y dos derrotas. Los cetáceos, del DT Argentino Fabián Bustos, cayeron como locales en la segunda fecha ante Guayaquil City y luego ante la Católica, en Quito, en la sexta jornada. La semana pasada golearon en casa al Olmedo por 4-0.