Barcelona SC empató 1-1 con Liga; se proclamó Campeón de la Copa Alberto Spencer en Ponciano

Barcelona Sporting Club se consagró Campeón de la Copa Alberto Spencer este domingo 30 de junio del 2019, de manera contundente y heroica al jugar con 10 hombres en el campo de juego desde el minuto 58 debido a la expulsión de Fidel Martínez.

Gracias al resultado conseguido por el conjunto torero la semana pasada (1-0) en el estadio Monumental y el empate 1-1 de hoy, la escuadra torera alcanzó el título del torneo amistoso con un marcador global de 2-1 siempre a favor del conjunto guayaquileño. En la Copa Alberto Spencer, también participaron Sociedad Deportiva Aucas y el Club Sport Emelec.



Sin embargo, el invicto de 22 años que Liga de Quito posee en condición de local en el estadio Rodrigo Paz Delgado, se mantiene en los encuentros oficiales ante Barcelona Sporting Club.

José Luis Cazares (10’) abrió el marcador para Liga de Quito, mientras que Pedro Pablo Velasco (44’) anotó para Barcelona SC en Ponciano en un partido que tuvo un aceptable marco de público en la ‘Casa Blanca’.



Liga de Quito buscó el área rival desde el minuto inicial del partido con Adolfo Muñoz quien se proyectó al área pero Félix Torres se anticipó y desvió el balón al córner. Para el 7’ Barcelona SC respondió con un rápido contagolpe. Sebastián Pérez se animó a rematar al arco pero sin fortuna.



Para el 10’ Liga respondió con una jugada colectiva que se inició en los pies de Anderson Julio que se descolgó por la banda derecha y llegó hasta la línea final. Envió el centro retrasado y José Cazares desde la frontal del área, remató con potencia y a media altura para anotar el primer gol del partido.



A continuación, Adolfo Muñoz se farreó la opción de aumentar la ventaja en el marcador tras una gran habilitación de Anderson Julio. Anderson envió el centro al área después de llegar a la línea final y Muñoz remató al arco torero. El golero Frascarelli tuvo que extremarse para atajar.

Liga de Quito insistió en el ataque en los minutos 19 y 23 con Jhojan Julio y Adolfo Muñoz pero sin fortuna.



La respuesta del conjunto torero llegó al 25’ con un tiro libre recostado por izquierda. Ángelo Quiñónez cobró la infracción pero el esférico salió desviado sobre el horizontal del arco de Gabbarini.



La réplica de Liga llegó al 31’ con un tiro libre cobrado por Edison Vega. Franklin Guerra se elevó y remató de cabeza. Frascarelli desvió el balón al córner ‘in extremis’. Y si Liga atacó, Barcelona SC respondió con al 33’ con un tiro libre cobrado por Sebastián Pérez. El golero Gabbarini salió muy mal ante el remate de Christian Alemán y el balón se impactó en el vertical.



Pero al 43’ el conjunto guayaquileño cobró un córner desde la izquierda. Christian Alemán elevó el centro, el balón fue desviado por la zaga de Liga y el balón fue tomado por Pedro Pablo Velasco desde fuera del área y con un potente remate hacia el arco, encontró a José Luis Cazares que desvió el esférico y se coló al fondo de las redes de Gabbarini.

Para el segundo tiempo, Liga de Quito saltó al campo de juego buscando anotar un segundo gol como para equiparar la serie y forzar los lanzamientos penales. Dos ocasiones tuvo el conjunto azucena en los minutos 46 y 50. Primero, Jhojan Julio no pudo definir tras habilitación de Adolfo Muñoz. A continuación, a la salida de un córner Adolfo Muñoz anotó pero estuvo en ‘off-side’.



En el minuto 53 hubo dos acciones de gol para los dos clubes. Primero, Fidel Martínez pudo aumentar la ventaja en el marcador para Barcelona SC, pero Cazares se anticipó y pudo desviar el esférico. A continuación, Rodrigo Aguirre se proyectó al ataque completamente solo y en el ‘mano a mano’ con Frascarelli no pudo definir.



A partir del 58’ Barcelona SC jugó con 10 hombres en el campo de juego, debido a la cartulina roja que exhibió el árbitro Franklin Congo a Fidel Martínez por una fuerte infracción sobre Christian Cruz.



Los últimos 15 minutos fueron intensos porque Liga buscó con insistencia el arco rival. Cristian Martínez Borja al 76’ no pudo definir ante un balón retrasado por Rodríguez. El partido se extendió en siete minutos más porque algunos seguidores. Y en la última jugada, Rodrigo Aguirre no pudo definir.



El partido fue dirigido por el árbitro Franklin Congo, asistido por Juan Carlos Macías y Ricardo Baren. El cuarto árbitro fue Mario Romero. Los asistentes detrás de los arcos fueron Gabriel González y Juan Carlos Andrade.

