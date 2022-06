San Francisco se fue de fiesta por el título de NBA de los Warriors

Miles de personas se reunieron este lunes 20 de junio del 2022 en la céntrica Market Street de San Francisco (EE.UU.) para asistir al desfile de los Golden State Warriors, después del séptimo título de la franquicia californiana conquistado el pasado viernes en las Finales contra los Boston Celtics.

Con Steph Curry, Klay Thompson y Draymond Green al frente, los Warriors desfilaron durante casi tres horas por las calles de San Francisco, mostrando su cuarto trofeo Larry OBrien conquistado en los últimos ocho años.

“Es una sensación rara estar aquí celebrando después de todo lo que pasamos. Celebrarlo con toda la Bahía es increíble. Pero cuando cuentas con buena gente y buenos líderes, normalmente las cosas buenas se dan”, aseguró Curry durante la fiesta.

El MVP de las Finales, y cuatro veces campeón, recibió la ovación de sus aficionados en una tarde en la que varios jugadores, como Green, Gary Payton II o el mexicano Juan Toscano Anderson se bajaron de los buses para firmar autógrafos y tomar fotos junto a los seguidores.

Toscano Anderson, primer mexicano en ganar la NBA, afirmó que “es un sueño hecho realidad” y que “si trabajas duro”, a veces se recoge el premio.

What they gonna say now??? pic.twitter.com/4dV4iT69ZH