Exjugador de la NBA sorprende al querer jugar en la liga femenina de básquet

Enes Kanter Freedom, exjugador turco de la NBA con 11 años de experiencia en la liga estadounidense, oficializó su candidatura al Draft de la WNBA 2027, la liga femenina de balocensto, en medio de la polémica sobre la participación de deportistas trans en el baloncesto femenino.

Exjugador de la NBA busca llegar a la liga femenina de básquet

El pívot de 34 años ya había anunciado días atrás su intención de presentarse a la competición femenina después de revisar, según explicó, los criterios de elegibilidad de la WNBA. Ahora, mediante una publicación en X y un video, confirmó formalmente su decisión.

Kanter Freedom compartió un documento fechado el 6 de agosto en el que notificó oficialmente a la WNBA su intención de inscribirse en la lista de candidatas para el Draft de 2027.

En la declaración, el exjugador sostiene que cumple los requisitos establecidos por el convenio colectivo de la liga, entre ellos tener al menos 22 años y no contar con elegibilidad interuniversitaria.

“Le ruego que acepte este documento formal como mi notificación oficial por escrito a la WNBA”, señala el documento difundido por Kanter Freedom, quien también solicitó a la oficina de la liga confirmar la recepción de su candidatura, publica la Agencia EFE.

En el video publicado en redes sociales, el turco aparece con una camiseta que lleva el mensaje ‘Invest in Women. Pay Women. Hire Women’ (Invierte en las mujeres. Paga a las mujeres. Contrata a las mujeres), una prenda creada por la abogada Kelsey Trainor.

Su publicación estuvo acompañada por el mensaje “He declarado oficialmente para el Draft de la WNBA de 2027” y la etiqueta #LetFreedomPlay.

La WNBA y la polémica sobre las deportistas trans

La candidatura de Enes Kanter Freedom llega mientras la WNBA analiza el debate sobre la participación de deportistas trans en la competición.

La comisionada de la liga, Cathy Engelbert, informó a los equipos que se trabaja para garantizar la “integridad” de la competición y una “competencia justa”. La WNBA abordará el tema mediante un grupo de trabajo integrado por presidentes y directores generales de sus equipos.

Las normas actuales establecen que “solo las jugadoras que sean mujeres pueden jugar en la WNBA”, aunque, según el texto citado, no especifican la identidad de género o el sexo asignado al nacer.

En este contexto, los exjugadores de la NBA Enes Kanter Freedom y Royce White se declararon elegibles para jugar en la WNBA. Kanter Freedom es el primero de los dos en oficializar su candidatura al Draft de 2027.

Debate por la la participación de deportistas trans en el baloncesto femenino

La WNBA enfrenta un intenso debate sobre la participación de deportistas trans en el baloncesto femenino. La comisionada Cathy Engelbert anunció un grupo de trabajo para analizar el tema y garantizar la “integridad” y una “competencia justa”.

La polémica comenzó con declaraciones de Sophie Cunningham, jugadora de Indiana Fever, quien defendió restricciones para deportistas trans. Sus palabras generaron protestas y reacciones a favor y en contra.

Mientras Caitlin Clark evitó pronunciarse, otras figuras tomaron posiciones. En medio del debate, los exjugadores de la NBA Enes Kanter Freedom y Royce White afirmaron ser elegibles para jugar en la WNBA, aprovechando la falta de precisión de las normas actuales.

Con información de EFE