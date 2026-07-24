LeBron James revela por qué no se retiró de la NBA

LeBron James reveló este viernes, 24 de julio del 2026, que estuvo muy cerca de poner fin a su carrera al concluir la pasada temporada. Sin embargo, el deseo de volver a luchar por un título de la NBA lo convenció de seguir en activo y aceptar la propuesta de los Philadelphia 76ers.

Reflexiones sobre su carrera

A través de su cuenta en X, el veterano alero confesó que, al finalizar la campaña, pensó seriamente que había disputado su último encuentro como profesional. Aunque prefirió no anunciarlo de inmediato, necesitó tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión definitiva.

James recordó que, durante su última comparecencia ante la prensa, fue completamente honesto al afirmar que debía preguntarse si aún sentía la misma pasión por el baloncesto. Tras ese proceso de reflexión, concluyó que su amor por el deporte sigue intacto y que todavía tiene mucho que aportar.

Motivación para seguir compitiendo

El cuatro veces MVP explicó que este verano fue la primera vez en su carrera que contó con el tiempo suficiente para analizar con calma su futuro. Esa pausa le permitió darse cuenta de que aún conserva la motivación para seguir compitiendo al máximo nivel y perseguir su quinto anillo de campeón.

El alero, que cumplirá 42 años en diciembre, aseguró que mantiene intactas sus ganas de entrenar, sacrificarse, competir y experimentar nuevamente la emoción de conquistar un campeonato.

Decisión por los Philadelphia 76ers

Respecto a su llegada a los 76ers, señaló que su decisión no estuvo motivada por cuestiones económicas ni familiares, sino por la convicción de que puede contribuir a que la franquicia alcance el título. Firmó un contrato por dos temporadas con opción a una tercera.

Agradecimientos y nuevos compañeros

James también dedicó palabras de agradecimiento a los Miami Heat y a los Cleveland Cavaliers, dos de las organizaciones que, según explicó, mostraron interés en incorporarlo. En Philadelphia compartirá protagonismo con Tyrese Maxey, Jaylen Brown y Joel Embiid, conformando un potente “Big Four” para afrontar la nueva temporada.

Estadísticas y playoffs pasados

El veterano jugador quedó como agente libre tras finalizar su vínculo con Los Angeles Lakers. En la última campaña disputó 60 partidos, con promedios de 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes por encuentro.

Tanto los 76ers como los Lakers fueron eliminados en la segunda ronda de los playoffs de la temporada pasada, al ser superados por los New York Knicks y los Oklahoma City Thunder, respectivamente.

Con información de EFE