La gran final del Eurobasket 2025 ya está definida. Este domingo 14 de septiembre, Turquía y Alemania se medirán en un duelo histórico, pues será la primera vez que ambas selecciones disputen entre sí una final del torneo europeo.

El camino al partido decisivo se cerró este viernes 12 de septiembre, con dos semifinales que ofrecieron espectáculo y donde hubo sorpresas.

Turquía sorprende y elimina a Grecia

En la primera semifinal, Turquía se impuso con autoridad a la Grecia de Giannis Antetokounmpo, derrotándola por un contundente 94-68.

Pese a que Alperen Sengun tuvo un gran partido, la gran figura fue Ercan Osmani, quien lideró a los otomanos con una actuación determinante en ambos lados de la cancha.

Con este triunfo, Turquía vuelve a una final del Eurobasket después de 24 años, con el objetivo de levantar su primer título continental.

Hasta ahora, su mejor registro fue la medalla de plata obtenida en el año 2001, cuando organizó el torneo y perdió la final ante la extinta selección de Yugoslavia.

Alemania va por la segunda estrella

Más temprano, Alemania confirmó su condición de favorita tras vencer a Finlandia, una de las revelaciones del campeonato, por 98-86. El liderazgo de Dennis Schröder, capitán y figura de los germanos, fue determinante para sellar el pase.

La selección alemana, vigente campeona del mundo tras su título en el Mundial FIBA 2023, llega con la confianza intacta y con la mira puesta en su segundo Eurobasket.

Su único campeonato lo consiguió hace más de tres décadas, en 1993, cuando derrotó a Rusia en la final disputada en Múnich. Además, suma un subcampeonato en 2005 (perdiendo ante Grecia) y un tercer lugar en 2001.

THE TWO UNDEFEATED TEAMS WILL FACE OFF IN THE #EUROBASKET FINAL 🏆 pic.twitter.com/zNp6pEyuga — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Antecedentes entre Alemania y Turquía

El historial reciente entre ambas selecciones muestra un dominio leve de Alemania, que ha ganado cuatro de los últimos seis enfrentamientos. Sin embargo, la memoria turca guarda con cariño la semifinal del Eurobasket 2001, jugada en Estambul, cuando Turquía venció por un ajustado 79-78 y clasificó a la única final de su historia en la competencia.

¿Cuándo y dónde se juega la final del Eurobasket 2025?

La final del Eurobasket 2025 se disputará el domingo 14 de septiembre, a partir de las 13:00 (hora de Ecuador). El encuentro se jugará en la capital letona, Riga, donde los campeones europeos serán coronados en el Arena Riga.

