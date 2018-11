Fernando Alonso: ‘China siempre me trae buenos recuerdos’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El piloto español Fernando Alonso, que lidera el Mundial de Resistencia con el equipo Toyota Gazoo Racing, declaró a EFE este jueves 15 de noviembre de 2018, en el marco de las Seis Horas de Shanghái, donde logró dos de sus 32 victorias en Fórmula Uno -categoría en la que es doble campeón del mundo-, que “China siempre” le “trae buenos recuerdos”.



Alonso ganó por primera vez el Gran Premio de China en 2005, cuando ya se había asegurado matemáticamente un título que revalidaría al año siguiente; y repitió victoria en 2013, a bordo de un Ferrari. El doble campeón mundial asturiano también fue dos veces segundo -en 2006, con Renault; y en 2007, con McLaren-; y una vez tercero: en 2014, su última temporada con la Scuderia de Maranello.



“China siempre me trae buenos recuerdos. Para mí han sido casi siempre carreras muy buenas aquí; y éste es un circuito que siempre se me ha dado bien”, manifestó, en la nublada y lluviosa Shanghái.



“Es un circuito que, por lo menos en Fórmula Uno, tiene mucha degradación en los neumáticos delanteros, porque todas las curvas son muy largas y fuerzas mucho el neumático delantero”, explicó Alonso, que lidera el WEC

junto al suizo Sebastien Buemi y al japonés Kazuki Nakajima, con 84 puntos, trece más que el otro Toyota TS050 Hybrid, el número 7, que pilotan el argentino José María Pechito López, el inglés Mike Conway y el nipón Kamui Kobayashi.



“Y ése es uno de mis puntos fuertes que siempre he tenido, el cuidado de los neumáticos delanteros; y no sé cómo será en este coche, pero si es así y sufrimos de degradación, podemos tener un buen fin de semana”, indicó

Alonso, de 37 años que el próximo fin de semana disputará en Abu Dabi su último Gran Premio de Fórmula Uno, categoría en la que no pilotará en 2019.

El astro astur -que se ha subido 97 veces en un podio de F1- que durante su tiempo libre dedicó este jueves a jugar al tenis de mesa (ping-pong), deporte que es muy popular en China, afirmó que “ahora no” siente nada especial.



“Ahora no. Ahora no, porque estoy con la mente totalmente puesta en el WEC. La semana que viene y, sobre todo, la carrera, va a ser emotiva, va a ser especial. Me ha pasado un poco en las últimas carreras. Hasta que no llega el domingo no siento nada”, comentó Fernando.



“Siempre me dicen, por ejemplo, es tu última vez en Brasil, cómo te sientes?. Pues igual, porque tienes la cabeza en los entrenamientos libres, en la crono, en los neumáticos, en la estrategia”, apuntó.



“Y luego, cuando llega el domingo, das la vuelta de reconocimiento, haces la salida, acabas la carrera, recoges la bolsa y sales del paddock, después de vestirte”, relató.



“Y echas la vista atrás y dices no voy a volver a este paddock, no voy a volver a este otro... así que Abu Dabi supongo que será algo parecido el domingo, pero multiplicado por cien, por ser la última (carrera)”, explicó Alonso la víspera

del arranque de los entrenamientos libres para las Seis Horas de Shanghái.