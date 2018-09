El técnico de Aucas, Darío Tempesta, pide no relajarse e ir partido a partido

LEA TAMBIÉN

Aucas se alista para enfrentarse el sábado, a las 16:00, en el Gonzalo Pozo a Guayaquil City. El equipo lleva cuatro victorias al hilo y busca un quinto triunfo consecutivo ante el débil equipo guayaquileño. Sin embargo, el técnico Dario Tempesta, dice que su equipo no debe relajarse.

“Hay dos cosas que nosotros tenemos que cuidar siempre: tener la iniciativa cuando empezamos los partidos y, después, no excederse en la confianza. Hay que tener confianza, pero no en exceso. Tampoco podemos ver al rival por encima del hombro. No pienso en las rachas y tratamos de que el equipo no se maree”, dijo el entrenador.



El mediapunta venezolano Enson Rodríguez ya recibió el alta médica y quedará concentrado para el partido del sábado. Sin embargo, según el cuerpo técnico, el jugador tiene que ir de a poco para retornar al equipo titular.