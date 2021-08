Glenda Morejón: ‘No siento presión, voy a disfrutar cada kilómetro en Tokio 2020’

Redacción Guayaquil

La marchista Glenda Morejón cumplirá su sueño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La deportista de 21 años competirá este 6 de agosto de 2021 en los 20 kilómetros marcha, en Sapporo y dice estar tranquila, sin presiones.

Es una de las cartas fuertes de Ecuador, pese a ser la más joven de la selección de este deporte. La deportista, oriunda de Ibarra, dijo que se preparó física y psicológicamente para hacer un buen papel en su evento, previsto para el 6 de agosto, a las 02:30, hora ecuatoriana.

“La verdad es que antes sí sentía presión, luego aprendí a disfrutar de lo que se hace. A eso vine, estaré feliz en cada paso en cada kilómetro, me voy a esforzar porque me he preparado bien. Más allá del resultado uno debe disfrutar de lo que hace”, dijo, en una rueda de prensa virtual, desde Japón.

Reconoció que quería que su primera experiencia olímpica fuera diferente, con presencia de público, vivir una fiesta. Sin embargo, entiende que las restricciones del covid-19 dejaron condiciones especiales para el evento deportivo.

“Me motivó mucho que nuestros compañeros hayan ganado las tres medallas. Me he preparado mucho, voy a competir por mí, mi familia, mi país”, dijo la atleta.

Finalmente, dijo haberse adaptado bien al calor. Durante su preparación, Morejón se entrenó en Guayaquil y los últimos días estuvo en Kitami, localidad cercana a Sapporo. “Me sentí bien, tuve buenos resultados y eso me llena de esperanza”.