Glenda Morejón se alista para su estreno en 20 km

Glenda Morejón dejará de ser juvenil a finales de este año y ante esa realidad ya planifica su transición para la prueba de 20 kilómetros. La fecha tentativa de su estreno es el 8 de junio próximo en La Coruña, España, con motivo de la edición 33 del Gran Premio Cantones.

Según Giovan Delgado, su entrenador, está en consideración esa competencia porque asisten andarines de excelente nivel y se establecen buenos tiempos. “Es bastante reconocida en Europa y queremos que Glenda empiece a competir con las mejores para que consiga una buena marca”.



No descarta que su alumna pueda establecer un tiempo interesante en La Coruña con miras a los Juegos Olímpicos del 2020 en Tokio. La idea es que, el próximo año, no tenga problemas con la distancia y los rivales de la categoría élite.



La preparación para esa transición a los 20 km arrancará dos semanas después de la Copa Panamericana que será entre el 20 y 21 de abril en Lázaro Cárdenas, México. El cupo lo consiguió tras ganar la prueba de 10 km, en la categoría Sub 20 del Nacional que se cumplió en Sucúa, Morona Santiago, el sábado pasado.



Allí, con un tiempo de 43 minutos y 4 segundos (43:04), pulverizó el récord nacional y los registros sudamericanos en las categorías Sub 23 y 20. El anterior récord Sub 23 era de la peruana Kimberley García (44:33, cronometrado el 2015 en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá). En la Sub 20 quebró su propio registro (44:56), impuesto en Sucúa el 2018.

La campeona mundial Sub 18 del 2017 está a un segundo del récord sudamericano absoluto en 10 km, que lo ostenta García. No quiere presionarse, pero pudiera pulverizar ese tiempo en la Copa Panamericana. Su estratega asegura que, hace dos meses, Glenda registró 43 minutos en una evaluación habitual hecha en Ibarra.



Morejón, quien el año pasado ganó dos medallas de plata y una de bronce a escala mundial en la categoría Sub 20, está convencida que sus éxitos son fruto de mucho sacrificio. “A diario me preparo fuerte con el apoyo del profesor Delgado, sin importar las inclemencias del sol o de la lluvia”.



La marchista imbabureña de 18 años está agradecida con quienes cumplieron sus ofrecimientos realizados después del título mundial Sub 18 y de sus otros éxitos. Por ejemplo, el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, le entregó un terreno en la citada ciudad, en donde espera, y construir su vivienda.



También recibió una beca en la Universidad Técnica Particular de Loja para estudiar Administración de Empresas, desde el próximo mes, en la modalidad a distancia. Escogió esa carrera porque piensa abrir una fundación para colaborar con las personas más necesitadas de su provincia.

Glenda Morejon junto con el técnico Giovan Delgado en el Aeropuerto de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Su situación económica ha cambiado para bien. Ahora recibe los aportes económicos que le entregan la Secretaría del Deporte, la Fundación Crisfe y la multinacional Nike. Además, esta última empresa se encarga de la dotación de la indumentaria deportiva.



Sin embargo, no se conforma y su anhelo es subir de categoría en el Plan de Alto Rendimiento de la Secretaría del Deporte. En la actualidad, dice, está en el grupo de deportistas de reserva. “Quiero que mi madre deje de trabajar en el mercado, ya son 25 años, es tiempo de que descanse en la casa”.



En Sucúa, Morejón demostró su categoría. Ganó la prueba de 10 km con un tiempo de 43:04; mientras la azuaya Paola Torres y la pichinchana María Belén Villalba cronometraron 45:56 y 49:12. La diferencia de tiempos es evidente. Ella, en las dos primeras vueltas del circuito de 2 kilómetros marchó al ritmo del campeón olímpico juvenil, Óscar Patín.



Delgado asegura que su dirigida pudo haber registrado un mejor tiempo, pero se evitó forzarle para que no se sienta presionado en los próximos certámenes. Si se confirma su presencia en La Coruña, no irá al Panamericano de Atletismo Sub 20 que será a mediados de julio en San José, Costa Rica.

De acuerdo con la planificación ejecutada por Delgado, la medallista de bronce en el Iberoamericano del 2018 en Perú tendrá pocas competencias durante este año. Por ejemplo, si va a La Coruña tendrá tres meses de descanso activo para recuperarla de su estreno en la distancia de 20 km.



Para su transición, asegura el estratega, se irán subiendo las cargas de manera paulatina. “Nuestra prioridad es evitar que la marchista se sature y por eso seguiremos todos los pasos que exige un proceso”.



Este año no hay ningún Mundial para su categoría y aprovechará para incrementar las distancias en las prácticas, que irán desde los 12 hasta los 20 km. Igual lo hizo cuando pasó de 2 a 3 km y así sucesivamente.