Azuay se llevó el título y Pichincha el subtítulo del Nacional de Marcha

Con tres campeonatos y dos subcampeonatos, Azuay se llevó el título general del Nacional de Marcha que concluyó la tarde de este sábado 9 de marzo del 2019 en Sucúa, Morona Santiago. El subtítulo fue para Pichincha, que alcanzó tres campeonatos.

Azuay ganó los títulos por equipos en las categorías Sub 16 varones, Sub 20 damas y 35 km mujeres; además los subtítulos en Sub 16 damas, Sub 20 varones y 35 km varones. Pichincha, en cambio, se llevó los títulos en la Sub 20 varones, 20 y 35 km varones.



Chimborazo se proclamó campeón en la Sub 16 damas; Imbabura y Tungurahua fueron los mejores equipos en las divisiones Sub 18, damas y varones, en ese orden. En la Sub 16 varones, Loja se adjudicó el subtítulo. Las provincias se presentaron menos de dos marchistas no pudieron sumar en sus respectivas categorías,



En individuales varones, el azuayo Claudio Villanueva terminó primero en los 35 km, superando a los pichinchanos Xavier Mena y David Velásquez. En damas, las tres primeras fueron las azuayas Magaly Bonilla y Johana Ordóñez, así como la pichinchana Miriam Cartagena.



En 20 kilómetros, los pichinchanos David Hurtado y Jonathan Amores alcanzaron las medallas de oro y plata en los 20 km. En mujeres, el título y el subtítulo fueron para la lojana Maritza Guamán y la azuaya Paola Pérez. El tercer lugar le correspondió a la pichinchana Mishell Estrada.

Glenda Morejón, de Imbabura, sobresalió en los 10 km Sub 20 al ganar la prueba e imponer récord nacional en Sucúa. Foto: Manuel Quizhpe / EL COMERCIO



En los 10 km, la imbabureña Glenda Morejón resultó la más destacada del Nacional de Marcha tras ganar la prueba e imponer récord nacional (43.04). Superó a la azuaya Paola Torres y a la pichinchana María Belén Villalba. En varones, el triunfador fue el campeón olímpico juvenil, Óscar Patín, seguido de los pichinchanos Jipson Calderón y Gonzalo Bustan.



En los 5 km, Sub 18, los ganadores fueron el pichinchano Johan Tuquerres y la imbabureña Diana Torres; mientras en los 5 y 3 km, Sub 16, triunfaron el azuayo Saúl Wanputsrik y la chimboracense Andrea Cevallos.