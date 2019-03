Bulevar Running cumple su cuarto aniversario en medio de satisfacciones y podios

LEA TAMBIÉN

Camaradería, disciplina, constancia y metodología son los cuatro pilares en los que se sostiene el Bulevar Running, pilares que coinciden con el cuarto aniversario de fundación de un grupo dedicado al perfeccionamiento de técnicas y rutinas de entrenamientos para aquellas personas quienes hacen del atletismo, su pasión.

El 2 de marzo de 2015 Mauricio Cadena, quien realizó sus estudios en Cuba gracias a una beca del Comité Olímpico Ecuatoriano, obtuvo en la Universidad del Deporte de ese país, la licenciatura de Cultura física y Deportes con especialidad en atletismo. Cadena junto a su esposa Nanet Renovales, dieron forma al proyecto de crear un grupo de atletismo en el Valle de los Chillos, que pueda solventar las necesidades de quienes ante el actual vertiginoso ritmo de vida, encuentran en esta disciplina, una válvula de escape.



Así, los primeros estudiantes del Bulevar Running -nombre tomado por los entrenamientos realizados en el Parque del Bulevar Santa Clara en Sangolquí- fueron el padre, hermano y esposa de Cadena.

Nanet Renovales (izq.) y Mauricio Cadena (der.), fundadores y entrenadores del grupo Bulevar Running, el sábado 23 de febrero de 2019, en el Parque Metropolitano de La Armenia. Foto: Juan Carlos Narváez / EL COMERCIO



“La idea nació para que la gente que hace actividad física en el Bulevar del Paseo Escénico Santa Clara, pueda ver el trabajo y se anime a realizar una actividad planificada metodológicamente” contó a este Diario el ‘profe’ Cadena como cariñosamente lo llaman los integrantes del Bulevar Running.



El ‘Profe’ recuerda con nostalgia que en 2015 acogió a 12 estudiantes. “El 2016 crecimos y terminamos con cerca de 40 y en abril de ese año, decidimos abrir el horario de la noche a cargo de mi esposa”. El ‘profe’ Cadena hizo hincapié que en ese año recogió los primeros frutos del grupo. “Hicimos 10 podios en varias carreras” señaló el entrenador quien con satisfacción, comentó que desde 2017 “el grupo aumentó a 50 estudiantes con 35 podios. En 2018 nos mantuvimos la misma cantidad pero aumentaron a 48 los podios”.

Cadena es el encargado de comandar las exigentes rutinas matutinas que, por lo general, suelen empezar desde las 05:00 de lunes a viernes y se terminan a las 06:30 en el Paseo Escénico Santa Clara de Sangolquí o en alguna otra locación. Por ejemplo, el Parque Metropolitano de La Armenia, el volcán inactivo Ilaló “o cualquier otro sitio para entrenarse” según palabras del ‘Profe’. Mientras que su esposa Nanet Renovales, dirige a un segundo grupo: el nocturno en horario de 19:00 a 20:30.



“De lo que va este 2019 ya vamos siete podios, siempre en Trail Running, pedestres y triatlón, las tres especialidades que preparamos” señaló el ‘Profe’ Cadena.



El sábado 23 de febrero de 2019 el grupo se reunió en el Parque Metropolitano de La Armenia, en el oriente de Quito, para completar una “jornada de descarga”. Como es ya una costumbre en el Bulevar Running, después de la sesión de entrenamiento compartieron un grato momento de integración con un desayuno que incluyó un cevichocho y de paso, celebrar a los cumpleañeros del mes de febrero.



En medio de la celebración, dos de las atletas del grupo compartieron con este Diario sus experiencias con el grupo. Estrella Guaigua y Fabiola Maldonado expertas en asfalto y trail, respectivamente.



Estrella Guaigua en la Maratón de Miami

Estrella Guaigua, integrante del Grupo Bulevar Running. Foto: Juan Carlos Narváez / EL COMERCIO





Con un semblante relajado, tranquilo y con satisfacción después de cumplir con su respectivo entrenamiento de la jornada sabatina con su inseparable uniforne del Bulevar Running, Estrella explicó como fue su preparación para su primera maratón en Guayaquil. Primero, cubrió una distancia de 5K y después, lo hizo de manera progresiva. “Una locura de fondo… 35 kilómetros y luego 42, lo disfruté, me gustó” señaló la deportista quien se sinceró con este Diario. “No me gustaba el asfalto; mi especialidad es la montaña, pero me agradó la Maratón”. Con su esposo, se inscribió para la Maratón de Miami, que conllevó un exigente entrenamiento. “Fue algo emocionante” dijo Estrella sobre la competencia en suelo estadounidense. “Los últimos kilómetros de una maratón se corren con el corazón”, dijo Estrella que tiene un sueño todavía por cumplir: competir en la Maratón de Londres 2020.



La pasión de Fabiola Maldonado es el Trail Running

Fabiola Maldonado, integrante del Grupo Bulevar Running. Foto: Juan Carlos Narváez / EL COMERCIO





Después de completar un recorrido de 6 kilómetros en el Parque Metropolitano de La Armenia, Fabiola aseguró que Bulevar Running es “su segunda familia” pese a que lleva solo ocho meses compartiendo con el grupo. Ataviada con una chompa alusiva al grupo, explicó que su pasión es el Trail Running y que empezó desde cero. Es decir, sin ninguna experiencia en competencias a campo traviesa y “por sugerencia de una amiga”.



Fabiola explicó que para “su primera vez” en esta modalidad debió pedir prestados los zapatos a la instructora Nanet, y desde allí, descubrió su pasión: competir en 10K del Rucu Pichincha. Después de esa experiencia, decidió competir en los 21 kilómetros del Chota Trail, una “maravillosa experiencia” en donde cronometró un tiempo de 3 horas 56 minutos y 41 segundos. “Yo misma me pongo los límites” expresó. La meta de Fabiola para este año es “Primero, completar los 10K de la Ruta del Hielero y después, terminar los 40 kilómetros en el Capac Urcu Trail”, competencia que se desarrolla por las rutas del nevado Altar.