Atlético de Madrid y FC Barcelona pactan un derecho de tanteo sobre jugadores

El FC Barcelona ha pactado con el Atlético de Madrid un derecho de tanteo sobre jugadores rojiblancos, según fuentes del club 'colchonero', aunque este acuerdo no tendría nada que ver con el traspaso de Antoine Griezmann, como señaló este martes 22 de octubre de 2019 el diario El Mundo.

El rotativo español publicó que el Barcelona ha pagado 15 millones de euros al Atlético de Madrid para conseguir la paz en el 'caso Griezmann'”.



Este pago sería para impedir que el club rojiblanco publicara correos electrónicos que “acreditan que el Barça negoció ilegalmente con el jugador”.



“La cobertura jurídica que se le ha dado al acuerdo pasa por la adquisición por parte del club azulgrana de un derecho de tanteo sobre media decena de jugadores rojiblancos”, afirma El Mundo.



El acuerdo “no tiene nada que ver con Griezmann”, dijeron a la AFP fuentes del Atlético de Madrid.



El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, tras advertir que “yo de dinero no hablo” insistió en declaraciones a la televisión Movistar Liga de Campeones que el “tema Griezmann está cerrado”.



“El tema Griezmann lo cerró la Federación condenando al Barça a pagar 300 euros. Esto es algo totalmente diferente”, añadió el mandatario rojiblanco.



“Es un derecho de tanteo en una lista de jugadores principalmente de la academia”, explicaron fuentes del club colchonero a la AFP .



Caso Griezmann



El acuerdo permite al Barcelona igualar o superar ofertas que puedan llegar por esos jugadores siempre que se den tres supuestos: que el jugador quiera salir, que el Atlético acepte vender y que llegue una oferta adecuada de un tercero.



De este modo, el Atlético debe dar la opción al Barcelona de pujar por el jugador, siempre que se den las opciones anteriores.



La salida de Griezmann hacia el Barcelona pagando su cláusula de rescisión de 120 millones de euros tensó las relaciones entre ambos clubes en el último mercado.



El equipo rojiblanco denunció tras el fichaje del francés que los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión pagados por el Barcelona eran insuficientes porque el trato se habría cerrado cuando la cláusula era aún de 200 millones, reduciéndose a partir del 1 de julio.



La Federación Española de Fútbol multó el pasado 26 de septiembre al Barça con 300 euros por no haber notificado al Atlético de Madrid que estaba en conversaciones con el jugador.



Pero descargó a Griezmann de cualquier responsabilidad ya que no se ha podido probar que hubiera firmado un contrato con el Barça mientras tenía en vigor otro con el Atlético.



El equipo rojiblanco consideraba que el Barça y Griezmann, que anunciaron el fichaje el 12 de julio, habrían cerrado el acuerdo en marzo, mucho antes de haber terminado la temporada.