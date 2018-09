Los atletas de Ecuador impusieron 3 récords y sumaron 10 preseas en el Sudamericano Sub 23

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ecuador cerró la primera jornada del Sudamericano Sub 23 de Atletismo con 10 medallas, distribuidas en dos de oro, siete de plata y una de bronce. El torneo finalizará este domingo 30 de septiembre del 2018 tras dos días de competencia en la pista del estadio Jefferson Pérez de Cuenca.

Además, Yuleisy Angulo impuso récord nacional Sub 23 y sénior al terminar segunda en la lanzadora de jabalina con 54 metros y 95 centímetros (54.95). Mientras David Cetre (cuarto en 400 metros) y la posta femenina 4 x 100 m (ganadora) registraron récord nacionales Sub 23, con 47.13 y 44.18, en ese orden.



Ángela Tenorio fue la figura de Ecuador porque ganó la medalla de oro individual en los 100 m planos y sumó otra presea dorada en la posta femenina 4 x 100 m. De esa manera, la velocista pichinchana de 22 años se despidió de la categoría y cerró sus participaciones internacionales del 2018.



Los medallistas de plata son: Jonathan Amores, Karla Jaramillo, Andy Preciado, Katherine Tisalema, Yuleisy Ángulo, Maribel Caicedo y Adriana Chila. Ellos terminaron segundos en 20 000 m marcha (hombres y mujeres), salto alto, 1 500 m, lanzamiento de la jabalina, 100 metros con vallas y salto triple, en ese orden.



La presea bronce la obtuvo el equipo masculino de velocidad que participó en la posta de 4 x 100 m. Los integrantes son Carlos Perlaza, Steven Charcopa, Anderson Espinales y Steeven Salas.



Este domingo 30 de septiembre finalizará el Sudamericano Sub 23 de Atletismo que reúne en la capitala azuaya a 230 seleccionados sudamericanos.