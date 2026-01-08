Michael Morales estuvo envuelto en un polémica después de que el sitio especializado Topanga le quitase su récord invicto y luego lo modificase. Tras ello, este señaló que su récord nunca estuvo en duda y anticipó su siguiente rival.

El invicto de Michael Morales fue puesto en duda

El miércoles 7 de enero fue un día caótico para Michael Morales y su carrera deportiva. El peleador de la UFC perdió su invicto luego de que el sitio especializado Topanga agregara dos combates a su historial, en el cual se incluía una derrota.

Aquella caída de Morales, sin embargo, no había sido en un evento oficial. Pese a que la entidad señaló que, de acuerdo a sus criterios, sí podía ser considerado como tal. Horas después de su acción, esta dio marcha atrás y señaló que cometió un error al aplicar principios actuales -bajo los cuales se rige desde 2023- para un combate de hace nueve años.

Después de que se le quitarán y le devolvieran su récord de imbatibilidad a Morales, este se pronunció. El ecuatoriano rememoró aquella pelea, las circunstancias, categoría y por qué nunca duda de su historial invicto.

Michael Morales ratificó su invicto, ¿Cómo fue la pelea de exhibición que perdió?

Michael Morales conversó con la cadena ESPN y se brindó detalles sobre la pelea por la que Tapology cambió momentáneamente su récord. Asimismo, señaló cuál fue su reacción cuando aquello se produjo.

“Este caso me sorprendió y me sacó de onda porque contaron una pelea que no fue oficial. Fue en un programa de televisión llamado La última pelea, en 2017. Fue la segunda entrada que hice al programa porque tenía una pelea anterior que había ganado y luego pasó el tiempo. Era por fases. Pasé a la segunda fase y en esa pelea había perdido, pero no era un evento oficial, no contaba para el récord“, señaló el ecuatoriano.

En su intervención este también señaló que los combates eran de dos asaltos de tres minutos o dos, de manera que así se llegaba a la final. Morales sostuvo que, al empezar el programa, aquellos combates no eran oficiales y recibían pagos a parte, pues era un show televisivo de peleas. “Pasó lo que pasó. Hicimos el reclamo y todo volvió a la normalidad“, agregó.

El siguiente combate de Michael Morales será ante Jack Della Madalena o Islam Makhachev

Durante su diálogo, Michael Morales también se refirió a quién será su próximo oponente en la UFC. Allí, este conoce dos nombres de los cuales puede salir un oponente, sin embargo, ante el que pelee no será por las mismas aspiraciones.

Morales señaló que le han manifestado que su siguiente oponente será Jack Della Maddalena, número 1 de la división, y la pelea puede llevarse a cabo en junio o julio del 2026. Sin embargo, no descartó que también puede combatir por el título.

“Me comentaron una posible pele a contra él (Maddalena) en marzo o abril, pero luego dijeron que quería que pelee en enero y yo no quería (…). Muy a parte, creo que le habían propuesto a Islam Makhachev (vigente campeón) en enero, pero el tampoco aceptó. En junio o julio pelearé. Si se da con Maddalena es una pelea más de experiencia y, si es con Makhachev, también la aceptaré“, agregó.

