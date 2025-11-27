Michael Morales espera pelear por el título de la UFC en esta fecha

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Michael Morales venció a Sean Brady en su última pelea de la UFC y apunta al título de la división de peso wélter. El ecuatoriano habló después de su triunfo y señaló en qué fecha espera retornar al octágono y pelear por el título.
Después de su triunfo ante Sean Brady, Michael Morales permanece en Estados Unidos antes de retornar a Ecuador. Su madre Katty Morales le confirmó a EL COMERCIO que llegará al país en diciembre del 2026.
Aquella estancia en territorio ecuatoriano comprenderá parte de su etapa de recuperación y descanso tras haber vencido a su rival estadounidense. Una vez que esta finalice, en enero de 2026, el oriundo de El Oro retornará a México para continuar sus entrenamientos.
En diálogo con Jorge Masvidal -exmiembro de la UFC- en el podcast Death Row MMA, Morales confirmó la fecha exacta de retorno a las prácticas en el país azteca. Asimismo, señaló su estado tras el pasado combate.
“Salí sin lesiones. Solamente quería, en diciembre, ir a mi casa y, en enero, empezar de nuevo a entrenar. Ya regreso el 7 de enero (de 2026) a México y vuelvo a los entrenamientos“, manifestó.
Michael Morales on His Training for the Title Fight! pic.twitter.com/aHZHuvnXRk— Death Row MMA (@deathrow_mma) November 24, 2025
Aunque aún no se ha confirmado si Morales será retador al título, es uno de los candidatos tras su última victoria y avizora una pelea por el cinturón. Con respecto a ello, el orense también fue consultado sobre cuándo cree que se puede dar tal combate.
“Yo estoy listo. Si me dan una pelea en junio, mayo o abril, lo estaré” manifestó.
Si Morales llega a tener una pelea por el título, este desafiará al ruso Islam Makhachev. Este lleva invicto más de una década con un récord de 28-1 y posee 16 victorias al hilo en la UFC.
Información adicional: Ultimate Fighting Championship