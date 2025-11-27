Michael Morales espera pelear por el título de la UFC en esta fecha

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de septiembre de 2026

Michael Morales venció a Sean Brady en su última pelea de la UFC y apunta al título de la división de peso wélter. El ecuatoriano habló después de su triunfo y señaló en qué fecha espera retornar al octágono y pelear por el título.

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Michael Morales tendrá una ventana de descanso antes de su próxima pelea en la UFC

Después de su triunfo ante Sean Brady, Michael Morales permanece en Estados Unidos antes de retornar a Ecuador. Su madre Katty Morales le confirmó a EL COMERCIO que llegará al país en diciembre del 2026.

Aquella estancia en territorio ecuatoriano comprenderá parte de su etapa de recuperación y descanso tras haber vencido a su rival estadounidense. Una vez que esta finalice, en enero de 2026, el oriundo de El Oro retornará a México para continuar sus entrenamientos.

En diálogo con Jorge Masvidal -exmiembro de la UFC- en el podcast Death Row MMA, Morales confirmó la fecha exacta de retorno a las prácticas en el país azteca. Asimismo, señaló su estado tras el pasado combate.

“Salí sin lesiones. Solamente quería, en diciembre, ir a mi casa y, en enero, empezar de nuevo a entrenar. Ya regreso el 7 de enero (de 2026) a México y vuelvo a los entrenamientos“, manifestó.

¿Michael Morales peleará por el título de la UFC?

Michael Morales on His Training for the Title Fight! pic.twitter.com/aHZHuvnXRk — Death Row MMA (@deathrow_mma) November 24, 2025

Aunque aún no se ha confirmado si Morales será retador al título, es uno de los candidatos tras su última victoria y avizora una pelea por el cinturón. Con respecto a ello, el orense también fue consultado sobre cuándo cree que se puede dar tal combate.

“Yo estoy listo. Si me dan una pelea en junio, mayo o abril, lo estaré” manifestó.

Si Morales llega a tener una pelea por el título, este desafiará al ruso Islam Makhachev. Este lleva invicto más de una década con un récord de 28-1 y posee 16 victorias al hilo en la UFC.

Información adicional: Ultimate Fighting Championship