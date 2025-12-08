El Muay Thai volvió a tener un capítulo destacado para Ecuador con la victoria del tricolor Óscar Fonseca, quien se impuso con autoridad en el Rajadamnern Stadium de Tailandia.

El deportista de 32 años venció al chino Sha Ma por nocaut en el tercer asalto, durante el combate realizado el 6 de diciembre de 2025 en el Rajadamnern World Series (RWS), un evento transmitido a más de 200 países desde Bangkok.

La actuación de Fonseca en el Muay Thai, también conocido como el ‘arte de las ocho extremidades’, fue destacada en Tailandia. Su triunfo fue parte del Rajadamnern World Series (RWS)

Su preparación incluyó semanas de entrenamiento en el PK Saenchai Muay Thai Gym de Bangkok, donde afinó su técnica antes de su presentación en el RWS.

Fonseca, maestro de artes marciales mixtas en la escuela Linaje Hariken en Quito, recibió numerosas muestras de apoyo tras su victoria.

Desde esta escuela se publicó un mensaje destacando que su triunfo “es historia para Ecuador” y resaltando su disciplina, coraje y determinación.

También se subrayó que Fonseca costeó por cuenta propia viajes, alojamiento y alimentación, así como la falta de apoyo de entidades gubernamentales o deportivas.

Más reacciones y reconocimiento al triunfo de Fonseca

A la felicitación se sumó la Federación Ecuatoriana de Muaythai (FEM), que lo calificó como “orgullo ecuatoriano” y destacó que la victoria fue fruto de su trayectoria y sacrificio.

La organización recordó que Fonseca ya había brillado en el Sudamericano en Argentina y en el Panamericano en Canadá.

Además de sus logros en el boxeo tailandés, Fonseca posee un récord profesional invicto en artes marciales mixtas (MMA), con tres victorias.

Óscar Fonseca empezó a practicar artes marciales a los 14 años en la academia Kamikaze, en Quito, bajo la guía del entrenador Miguel Ángel Mendoza. Así lo relata en una entrevista del programa Invencibles en YouTube.