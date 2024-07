Marlon ‘Chito’ Vera volverá al octágono para enfrentarse a un excampeón de la UFC. El ecuatoriano se medirá contra el brasileño Deiveson Alcántara Figueiredo, ex campéon de Peso Mosca entre 2020 y 2023.

La última pelea del ‘Chito’ fue el 9 de marzo de 2024, cuando se enfrentó contra Sean O’Malley por el cinturón de Peso Gallo en la UFC 299. La pelea la terminó ganando el estadounidense por decisión unánime.

¿Cuándo pelea el ‘Chito’ Vera?

La pelea está pactada para el 3 de agosto de 2024 y formará parte de la cartelera especial del evento UFC on ABC: Sandhagen vs. Nurmagomedov.

Como ya es costumbre desde hace varios eventos, el manabita Marlon ‘Chito’ Vera estará en la cartelera principal de la UFC.

El evento que tiene como pelea estelar un Cory Sandhagen vs. Umar Nurmagomedov se realizará en el Etihad Arena, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Otros eventos de la cartelera principal son: Marlon Vera vs. Deiveson Figueiredo (Peso Gallo), Tony Ferguson vs. Michael Chiesa (Peso Wélter) y Sharabutdin Magomedov vs. Michal Oleksiejczuk (Peso Medio), que es el evento coprincipal.

Feliz semana de #UFCAbuDhabi



Chito Vera 🇪🇨 + Loopy Godinez 🇲🇽 + Joel Álvarez 🇪🇸 + Rolando Bedoya 🇵🇪



⚠️El evento comienza temprano ⚠️



🇳🇮🇸🇻🇨🇷🇲🇽🇬🇹🇭🇳: 10am

🇪🇨🇨🇴🇵🇪🇵🇦: 11am

🇻🇪🇨🇺🇵🇷🇵🇾🇨🇱🇧🇴🇩🇴: 12 mediodía

🇦🇷🇺🇾🇧🇷: 1pm

🇪🇸: 6pm

ESTELARES 3hs más tarde ⏰ pic.twitter.com/yKmXr7Kpyl — MMA Latinoamérica (@ClubDeLasMMA) July 29, 2024

¿Quién es Deiveson Figueiredo?

Deiveson Figueiredo es un peleador de artes marciales mixtas de 36 años. El brasileño está activo desde el 2012.

En la UFC ha peleado 16 veces, 14 en la categoría de Peso Mosca y las últimas dos en el Peso Gallo.

Su récord es de 12 victorias, tres derrotas y un empate. Además, fue campeón Mundial de Peso Mosca de UFC entre 2020 y 2023.

Por otra parte, su récord total en artes marciales mixtas en 27 peleas es de 23 victorias, nueve de ellas por nocaut, nueve por sumisión y cinco por decisión.

Las restantes son tres derrotas, una por cada vía posible, y un empate.