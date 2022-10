Chito Vera recibe invitación a pelear con el Campeón de UFC

Marlon 'Chito' Vera no pierde la esperanza de pelear por el título mundial de la división peso gallo de la UFC. La mañana de este domingo, del 23 de octubre del 2022, el peleador de las artes marciales mixtas recibió un mensaje (a través de Twitter) del campeón de la división, el estadounidense Aljamain Sterling.

Sterling puso en tuit y etiquetó al 'Chito', en la que puso emoticones en la que había dos ojos, una carita feliz y una bolsa de dinero.

Inmediatamente, el ecuatoriano, a través de la misma vía le respondió y le dijo que sería en cualquier momento.

Los fanáticos de la UFC y del 'Chito' Vera se engancharon con lo que dijo el ecuatoriano y lo respaldaron para que pelee por el título mundial de la división gallo.

Sterling también nombró a Vera, el sábado 22 de octubre, tras vencer a TJ Dillashaw, en el segundo asalto, en donde retuvo el cinturón de campeón mundial, en la cartelera realizada en Abu Dabi.

En esa ciudad, Petr Yan, primero en el escalafón de la división gallo, perdió contra el estadounidense Sean O’Malley.Vera también respondió un día antes a Sterling, en twitter, por la ironía que había dicho el estadounidense.

The Bantamweight champ has words for EVERYONE at 135lbs 👀 #UFC280 pic.twitter.com/wupyBBvZoE