Mikel Arteta, el primer DT de la Premier League que dio positivo de coronavirus

El entrenador español del Arsenal Mikel Arteta dio positivo por coronavirus, informó este jueves 12 de marzo del 2020 el club londinense, que puso en cuarentena al cuerpo técnico y a los jugadores del primer equipo, una situación que pone en duda los partidos de Premier League del fin de semana.

“El centro de entrenamiento de London Colney fue cerrado después de que nuestro técnico Mikel Arteta diera positivo por covid-19 esta tarde. No está claro que podamos jugar algunos partidos en las fechas fijadas”, señalaron los Gunners, que el sábado tienen que enfrentarse al Brighton en la Premier League.



“Es muy decepcionante, pero me sometí a la prueba después de sentirme mal. Volveré al trabajo tan pronto como me lo permitan”, dijo Arteta, en declaraciones recogidas por el club.



El Arsenal hizo este anuncio minutos después de que la Premier League anunciara que todos los partidos de la jornada de este fin de semana se disputarán a pesar de la propagación de la pandemia mundial.

El mánager del club Vinai Venkatesham añadió: “La salud de nuestra gente y del público en general es nuestra prioridad y es en lo que estamos concentrados. Nuestros pensamientos están con Mikel, que está decepcionado pero de buen humor”.

“Estamos en un diálogo activo con todas las personas que manejan la situación de manera adecuada, y esperamos entrenar y jugar tan pronto como la opinión médica lo permita”, añadió.



El positivo de Arteta podría llevar a la Premier a cancelar partidos. El miércoles ya se anuló el duelo del Arsenal con el City después de que el propietario del Olympiakos Evangelos Marinakis anunciara el martes que había dado positivo.



Olympiakos y Arsenal jugaron en la Europa League en el Emirates Stadium el 27 de febrero.



“Tras el anuncio del Arsenal confirmando que el entrenador del primer equipo Mikel Arteta ha dado positivo por covid-19, la Premier League convocará una reunión de emergencia este 13 de marzo del 2020, con respecto a los próximos partidos”, señaló la competición.