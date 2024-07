La selección argentina conquistó este domingo 14 de julio de 2024 su decimosexta Copa América al vencer en la final por 1-0 a Colombia en el estadio Hard Rock Stadium de Miami y lidera el palmarés de campeones en solitario.

Argentina reeditó, en la edición 48 del certamen que se jugó en Estados Unidos con 16 equipos, el título de la Copa América que obtuvo hace tres años en Brasil.

Más noticias:

Con su triunfo de hoy, la Albiceleste lidera en solitario el palmarés de los campeones y dejó atrás a Uruguay, que acumula 15 títulos.

Colombia, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, buscaba la segunda corona continental después de 23 años, cuando la obtuvo como anfitriona de la Copa América en el 2001.

Brasil ha ganado en nueve oportunidades la Copa América. Paraguay, Chile y Perú suman dos campeonatos, mientras que Colombia y Bolivia siguen con uno.

Ecuador y Venezuela aún no han conquistado el codiciado trofeo.

Palmarés de campeones:

AÑO SEDE CAMPEÓN SEGUNDO

1916 ARG Uruguay Argentina

1917 URU Uruguay Argentina

1919 BRA Brasil Uruguay

1920 CHI Uruguay Argentina

1921 ARG Argentina Brasil

1922 BRA Brasil Paraguay

1923 URU Uruguay Argentina

1924 URU Uruguay Argentina

1925 ARG Argentina Brasil

1926 CHI Uruguay Argentina

1927 PER Argentina Uruguay

1929 ARG Argentina Paraguay

1935 PER Uruguay Argentina

1937 ARG Argentina Brasil

1939 PER Perú Uruguay

1941 CHI Argentina Uruguay

1942 URU Uruguay Argentina

1945 CHI Argentina Brasil

1946 ARG Argentina Brasil

1947 ECU Argentina Paraguay

1949 BRA Brasil Paraguay

1953 PER Paraguay Brasil

1955 CHI Argentina Chile

1956 URU Uruguay Chile

1957 PER Argentina Brasil

1959 ARG Argentina Brasil

1959 ECU Uruguay Argentina

1963 BOL Bolivia Paraguay

1967 URU Uruguay Argentina

1975 — Perú Colombia

1979 — Paraguay Chile

1983 — Uruguay Brasil

1987 ARG Uruguay Chile

1989 BRA Brasil Uruguay

1991 CHI Argentina Brasil

1993 ECU Argentina México

1995 URU Uruguay Brasil

1997 BOL Brasil Bolivia

1999 PAR Brasil Uruguay

2001 COL Colombia México

2004 PER Brasil Argentina

2007 VEN Brasil Argentina

2011 ARG Uruguay Paraguay

2015 CHI Chile Argentina

2016 USA Chile Argentina

2019 BRA Brasil Perú

2021 BRA Argentina Brasil

2024 USA Argentina Colombia

— 1975, 1979 y 1983, sin sede fija.