Árbitros no quieren dirigir partidos del Deportivo Quito

Redacción Bendito Fútbol (I)

Los árbitros de Pichincha decidieron no dirigir los compromisos del Deportivo Quito. Así lo notificó la Asociación de Árbitros de Fútbol Profesionales de la provincia.

Los jueces esperaron la reacción de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) para pronunciarse debido a las agresiones que sufrieron sus colegas en un partido de la 'AKD' por la Segunda Categoría.



La organización manifestó sus sentir y la decisión adoptada por sus afiliados mediante un comunicado. En este sostienen que no se puede asegurar la integridad de los suyos frente al cuadro de la Plaza del Teatro.



"En consideración a la magnitud de los incidentes, no tenemos ningún tipo de garantías para dirigir y se ha dado carta abierta para que en el futuro sucedan actos similares o de peor magnitud", expusieron en el documento.



De acuerdo a lo remarcado, la posición de los árbitros se mantendrá hasta que terminé el presente campeonato. El resto de clubes se verá perjudicado cuando deba enfrentar a los chullas.



Desde ANFA aún no ha existido ningún pronunciamiento tras la postura arbitral, tampoco ha sido así en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Un antecedente en el cual el refetaro adoptó una posición similar fue en 2013, cuando también fueron victimas de incidentes en un duelo ante Pilahuín Tío. Ante los hechos se solicitó que el cuadro imbabureño fuese descalificado, pedido que fue acogido.

¿Qué pasó con los árbitros?

En el pasado choque entre Deportivo Quito y Espoli en el Estadio Olímpico Atahualpa, un grupo de aficionados azul y granas ingresó al final del partido y se dirigió en dirección de los colegiados, los increpó y empezó a golpearlos.



Los cuerpos policiales que se hicieron presentes no fueron suficientes para contener la ira de los fanáticos. Por su parte, los agredidos debieron buscar cualquier salida a disposición para alejarse de los iracundos individuos.



Después del compromiso se registraron lesiones en los jueces. Manuel Sellán -cuarto árbitro- presentó fracturas en su rostro. A su vez, Diego Lara señaló que aún no se recupera de un golpe que le propinaron en la espada.



​¿Cuál fue la sanción de AFNA?

Después de los incidentes, AFNA resolvió que tres partidos fuera del Atahualpa y sin público serían suficientes. A ello le sumó una multa de USD 200 al club.



Desde distintos sectores, entre ellos la LigaPro, se cuestionó la penalización. Miguel Ángel Loor, principal del organismo, señaló que en ocasiones anteriores, la Asociación le había solicitado penas mayores para ciertos equipos por otro tipo de incidentes. A su vez, se preguntó si basta la cantidad monetaria que se solicita al Quito tras sus acciones.

