Ángela Tenorio y Álex Quiñónez están en el equipo de América

Conformar el equipo de América para la Copa Continental de atletismo los llenó de orgullo. “El lunes ya se confirmó la convocatoria. Habíamos escuchado algunas informaciones, pero nada oficial. No solo vamos a representar al país, hoy lo haremos al continente”, dijo Ángela Tenorio.

Después de seis semanas de entrenarse y competir en Europa, la velocista de 23 años retornó al país. Se entrenará en la pista Los Chasquis para encarar tres competencias finales de su año deportivo, una de ellas, la Copa Continental en Ostrava, República Checa, el 8 y 9 de septiembre.

“Voy a formar parte del relevo 4x100 metros. No es mi prueba, pero el hecho de representar a América y compartir con atletas de Estados Unidos y Jamaica me llena de orgullo”, añadió Ángela, quien hasta ayer no conocía el nombre de las otras atletas que conformarán la posta.

El otro ecuatoriano que irá a Ostrava es Álex Quiñónez, quien participará en los 200 metros, la prueba en la que es especialista. El esmeraldeño, que también estuvo en Europa, recibió un pequeño período de vacaciones y pasará estos días en Esmeraldas.

Retornará a sus entrenamientos la próxima semana, porque tiene retos importantes por cumplir. El 30 de agosto estará en Suiza, para correr la final de la Liga de Diamante, un tour de 14 eventos que se realizan en Europa y Asia.

Correrá los 200 metros por su marca de 20 segundos y

8 centésimas (20,08) que repitió en dos ocasiones. Allí se enfrentará a los mejores velocistas de la distancia, a nivel mundial.

Ángela Tenorio compitió en seis pruebas en Europa. “La mejor carrera que realicé fue en Guadalajara, España. Registré mi mejor marca de 11,13 segundos para los 100 m”.



Al hacer una evaluación dijo estar tranquila, “pero no feliz. Mi entrenador dice que es un año importante, pero yo habría querido algo más”. Le restan tres torneos para sellar un año importante, “porque he podido ratificar mi marca en 11,13. El año pasado no podría bajar de 11,19”.

Irá a Trujillo, Perú, para correr en el Iberoamericano de Atletismo, entre el 26 y 29 de agosto, donde de nuevo se enfrentará a las velocistas brasileñas, en especial a Rosangela Santos, con quien tiene una rivalidad de más de cinco años.



Irá a Ostrava a la Copa Confederaciones y luego asistirá al Campeonato Sudamericano Sub 23, que se realizará en Cuenca el 29 y 30 de septiembre. “Es el último de esta categoría, por eso quiero correrlo. Con esta competencia cerraré mi año deportivo”.



Después vendrán el descanso y la planificación, pues el próximo año tendrá los Panamericanos, el Mundial de Atle­tismo y el Mundial de Postas.



Ángela Tenorio y Álex Quiñónez tienen como entrenador al cubano Nelson Gutiérrez, quien ayer cumplió 50 años. Tenorio y los otros atletas a quienes entrena, le hicieron soplar las velas.

“Es como un padre para mí. Ha guiado mi carrera y me ha enseñado que, pese a los triunfos, jamás hay que perder la humildad”, dijo Ángela.