Andrés Chicaiza regresa para adueñarse de la ‘10’

En el Delfín le bautizaron como ‘Mago’. En el club manabita, la vida de Andrés Chicaiza tomó un giro rotundo hacia el éxito. El 2018 ha sido un año especial para el futbolista otavaleño, de 26 años.

Esta temporada se convirtió en padre de Noelia, quien nació en junio. También participó en un microciclo de la Selección en agosto, brilló en el equipo manabita para colocarlo en la segunda Libertadores consecutiva y cerró diciembre como fichaje del campeón Liga de Quito.

Admirador del fútbol del argentino Juan Román Riquelme, el ‘10’ imbabureño vuelve a filas de la ‘U’. Lo hace por su revancha. ‘Andi’, como le llaman sus amigos más cercanos, conoce bien el complejo de Pomasqui, el estadio Rodrigo Paz Delgado y el ambiente que ronda y se vive en el equipo campeón del torneo 2019.



Chicaiza vistió la camiseta de la ‘U’ en la Reserva, en el 2014. Anotaba goles y festejaba llevando su mano a sus oídos al estilo de Riquelme.



“Era un chico respetuoso. Siempre tenía la predisposición para trabajar y entrenarse. Le gustaba quedarse practicando los tiros libres después de los entrenamientos. Era difícil pensar que llegaría al equipo de Primera como titular y por eso le entregaron el pase al final del año”, revela Patricio Hurtado, entrenador del equipo que integró Chicaiza.



En ese equipo de la ‘U’ fue compañero de Anderson Julio, una de las estrellas del último título albo. También compartió con Leonel Nazareno, José Francisco Cevallos Jr.



Al siguiente año (2015), no recibió ninguna oferta para renovar su contrato con LDU en Primera y tuvo que salir a buscar oportunidades.



El hábil volante, que registró su mejor temporada en el Delfín con 18 goles, no se formó en Liga de Quito. Él se inició en la Sub 16 de Imbabura y después llegó a El Nacional (2010).



Cuando estaba a punto de dejar el fútbol, el Mushuc Runa le abrió las puertas, en la Segunda Categoría. Fue uno de los talentos en el ‘Ponchito’.



El padre del futbolista también llamado Andrés ha sido la inspiración del nuevo ‘10’ albo. Chicaiza -padre- llevaba a su hijo cuando jugaba en el Imbabura, en el Deportivo Otavalo y en el Deportivo Quito.



“Lo vi jugar en una Copa América de Fútbol Sala en el 2006. Dejó el fútbol por una lesión, pero él fue quien me inculcó el amor por el fútbol”, siempre cuenta Andrés hijo.



Después que se fue de LDU, el 2014, se fue a vivir a Riobamba. La familia de Chicaiza jamás le abandonó.



Viajaban cada semana desde Otavalo a Chimborazo y al siguiente año a Ambato. El 2016 pasó por Técnico Universitario y fue allí donde Fabián Bustos, entrenador del Delfín, le puso el ojo a su talento.



El ‘Toro’ Bustos elogia la habilidad del creativo para controlar la pelota. “Es muy técnico con el balón. Es un chico que ha madurado muchísimo futbolísticamente. Si ven el rendimiento desde el 2013 es muy bueno y merece estar en un equipo grande. Mi mejor deseo que le vaya bien”, agregó el entrenador del ‘cetáceo’.



El padre del futbolista fue clave para convencerle sobre su acuerdo con LDU. La posibilidad de que viva en la capital facilita que su familia viaje cada semana de Otavalo y compartan con la pequeña Noelia, la hija de seis meses.



Liga de Quito firmó un contrato por cinco años con el creativo. Adquirió el 70 por ciento de los derechos del jugador. El restante 30 por ciento es propiedad del Delfín.



José Delgado, presidente del equipo manabita, prefirió no confirmar si el negocio se dio por USD 900 000. “Mantenemos las cifras en reserva. Andrés ha sido un gran aporte en estos dos años. Somos muy agradecidos con su aporte. Estamos seguros que triunfará en un equipo grande como Liga”, manifestó el directivo.

Chicaiza pasará estos días de vacaciones junto a su familia. Ya conoce al DT Pablo Repetto y compañeros como Anderson Julio. Con la mayoría de los conocidos de volverá a encontrar en Pomasqui, en enero. Su reto será consolidar su carrera y confirmar su talento.