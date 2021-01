Andrés Chicaiza, que le costó USD 1,2 millones a Liga de Quito, no tiene ofertas

El futuro del volante Andrés Chicaiza es incierto. Liga de Quito compró al Delfín los derechos deportivos del jugador en USD 1,2 millones, en el 2019. Dos temporadas después, Chicaiza no está en los planes del entrenador albo Pablo Repetto y tampoco tiene ofertas.

“Es un muy buen jugador, pero debe buscar qué está haciendo que va en contra de su juego”, declaró Esteban Paz, de la Comisión Ejecutiva de LDU, en una entrevista con Radio La Red (102.1 FM).



Tras jugar en el 2019 en Liga, no se consolidó como titular con Repetto. El club decidió cederlo a préstamo a Universidad Católica, donde fue suplente durante toda la temporada 2020. Ahora, retornó a la 'U', pero su futuro es incierto.



Según Paz, LDU no ha recibido ninguna oferta por Chicaiza, quien tiene 28 años y se desempeña como mediapunta. Su mejor temporada fue en el Delfín, en el 2018, cuando disputó 42 partidos y marcó 15 goles en el Campeonato Ecuatoriano. Al año siguiente en LDU, jugó 26 cotejos aunque sin anotaciones. En Católica, en el 2020, sumó 20 cotejos y cuatro goles.



Chicaiza no se ha pronunciado y esta tarde del 18 de enero del 2020 tiene previsto presentarse al inicio de la pretemporada con LDU. Su contrato con Liga lo une hasta el 2023.