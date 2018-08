Primera 'pole' de la temporada de MotoGP para italiano Dovizioso

LEA TAMBIÉN

El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) consiguió la 'pole' de MotoGP del Gran Premio de la República Checa, 10ª cita del mundial, al ser el más rápido este sábado en la sesión de clasificación y será la primera vez que parta desde la primera posición de la parrilla desde el Gran Premio de Malasia de 2016.

Por lo tanto, es la primera 'pole' para Dovizioso esta temporada y la sexta desde que corre en MotoGP.



Una Ducati no lograba una 'pole' en Brno desde 2008.



Bajo un calor sofocante, Dovizioso firmó el mejor crono en su última vuelta al trazado checo, con 1:54.689, superando en casi tres décimas a su compatriota Valentino Rossi (Yamaha) y al español Marc Márquez (Honda), actual líder del Campeonato del mundo, que completa la primera línea de la parrilla de salida.



“Hacía mucho calor y era difícil rodar tan rápido para hacer un tiempo por debajo del 1:55. Pero mi moto se ha comportado muy bien, al final apreté muy fuerte y (la moto) respondió”, destacó el piloto italiano.



“No sé qué pasará en la carrera, todo puede ocurrir, pero estoy muy contento”, añadió Dovizioso, que atribuyó la 'pole' al “ buen trabajo de todo el equipo durante el fin de semana”.



Cuádruple campeón del mundo de la categoría, Márquez cuenta con 46 puntos de ventaja sobre Rossi y 56 sobre el español Maverick Viñales en la clasificación del campeonato del mundo.



“Una primera línea es un resultado muy positivo en esta pista”, declaró el español, quien explicó haber tenido problemas de neumáticos. “Estamos siendo consistentes este fin de semana, así que he decidido no atacar al final de la sesión cronometrada, ya que habría sido un poco arriesgado”.



“Dovizioso y Lorenzo también van muy bien, son los más fuertes en estos momentos, pero estamos bastante cerca, así que mañana veremos hasta dónde podemos llegar. Creo que Valentino estará ahí, así que será una carrera bonita”, pronosticó.



En caso de victoria, Márquez igualará los 67 triunfos de Jorge Lorenzo, su futuro compañero en Honda.



Rossi, por su parte, podría superar la barrera de los 6 000 puntos en el campeonato (actualmente cuenta con 5 994) en el circuito donde logró su primera victoria en un Gran Premio, en 125 cc en 1996.



Gran momento para la familia



En las otras categorías, el italiano Luca Marini, hermanastro de Rossi, saldrá desde la 'pole' en Moto2, por delante del español Álex Márquez, tercero en el mundial, y de su compatriota Mattia Pasini.



“Es un gran momento para nosotros, para nuestra familia y para nuestra madre”, destacó Rossi.



El líder de la categoría, el también italiano Francesco Bagnaia, sólo pudo lograr el sexto mejor tiempo, dos puestos por detrás de su principal rival por el título, el portugués Miguel Oliveira, cuarto.



En Moto3, el checo Jakub Kornfeil fue el más rápido, por delante del británico John McPhee y del español Marcos Ramírez.



Jorge Martín, líder de la categoría, fue operado este sábado de la fractura de la mano izquierda que sufrió el viernes en una caída durante los entrenamientos libres y no competirá el domingo.



El italiano Marco Bezzecchi, segundo en el mundial a 7 puntos de Martín, saldrá desde el puesto 14º y el español Aaron Canet, tercero en el campeonato a 38 puntos de su compatriota, lo hará desde la sexta posición.