Dovizioso firma en Brno su segunda victoria del año en MotoGP

El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) logró su segunda victoria de la temporada imponiéndose en el Gran Premio de la República Checa de MotoGP, este domingo en el circuito de Brno, 10ª prueba del Campeonato del mundo de motociclismo.

Dovizioso, quien disputó su Gran Premio número 100 con Ducati, partió desde la 'pole' por primera vez desde 2016. De este modo aportó a Ducati una primera victoria en Brno desde la del australiano Casey Stoner en 2007.



Con un crono de 41 minutos 7 segundos y 728 milésimas, el italiano superó en 178 milésimas al español Jorge Lorenzo, también sobre una Ducati, y en 368 milésimas al líder español de la clasificación provisional Marc Márquez (Honda), cuádruple campeón del mundo en la categoría reina.



Ausente del Top 5 en las cinco últimas ediciones del Gran Premio de la República Checa, Dovizioso ocupó la cabeza de carrera durante la mayor parte de la prueba, al principio formando tándem con el italiano Valentino Rossi (Yamaha) . Durante las últimas vueltas, el ganador libró una apasionante batalla con Lorenzo y Márquez.



Niño mimado de la afición de Brno donde obtuvo en 1996 su primer Gran Premio en 125 cc, Rossi terminó fuera del podio, a 2 segundos y 902 milésimas del ganador.



“Francamente no me esperaba estar tan rápido hoy. Estoy muy feliz por todo mi equipo”, señaló Dovizioso, triunfador en el primer Gran Premio de la temporada, en Catar.



Siempre en cabeza de la clasificación provisional con 181 puntos, Márquez disfruta ahora de una ventaja de 49 puntos sobre Rossi y de 68 respecto a Dovizioso. El español Maverick Viñales (Yamaha) se vio relegado a la cuarta plaza del ranking con 109 puntos, después de no haber completado la primera vuelta de la carrera en Brno, debido a un accidente con el alemán Stefan Bradl (Honda) en la 3ª curva.