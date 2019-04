Van der Poel gana de una manera espectacular en la Amstel Gold Race

LEA TAMBIÉN

El holandés Mathieu Van der Poel (Corendon Circus) casi no daba crédito a lo que acababa de hacer al imponerse en la 54ª Amstel Gold Race y rompía a llorar por su victoria y en la que solo pensó que podía hacerse realidad "en los últimos 300 metros".

"Ha sido increíble. Solo en los últimos 300 metros he podido ver que todavía era posible conseguir la victoria. Se fue el primer grupo y no pensaba que pudiera suceder", explicó entre lágrimas.



No obstante reconocía que no tenía "ni idea de cómo lo he hecho" y de cómo había sido posible el conseguir remontar viniendo desde atrás para derrotar a Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) y Jakob Fuglsang (Astana) que parecían tener aseguradas las dos primeras posiciones tras su escapada en los kilómetros finales.



"Intenté atacar en la subida al Gulperberg y, por lo tanto, no pude recuperarme para el Kruisberg, que era el siguiente, aunque tenía la esperanza de poder hacerlo pero no pude hacerlo. De todas formas sentía que todavía me quedaba algo en las piernas y empecé a pedalear a fondo porque tenía buenas sensaciones", argumentó.

Una de sus esperanzas en los kilómetros finales era que, como así aconteció, que Alaphilippe y Fuglsang "empezaran a mirarse el uno al otro. Di todo lo que tenía dentro porque también sabes que en este tipo de clásicas el final es muy difícil para todos".



"Por instinto continué y me fui con un grupo hacia la cabeza de la carrera y conseguimos unirnos", concluyó.



Sobre su brillante temporada de clásicas, que finaliza en Amstel para dedicarse a la bicicleta de montaña, reconoce que "no sé dónde termina esto, no tengo idea. Primero voy a intentar disfrutar de esto".