El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, afirmó que el lateral colombiano Álvaro Ángulo recibió amenazas de muerte en su teléfono y en su correo electrónico. El suceso se produjo horas antes del partido de la Leagues Cup en el que el cuadro mexicano cayó por 3-1 con Inter Miami.

Los hechos están siendo investigados por el club mexicano, añadió.

“Hoy en la mañana (6 de agosto del 2025), un jugador mío que jugaba en Independiente (de Avellaneda), Álvaro (Angulo), recibió amenazas de muerte a su correo y a su teléfono“, dijo Juárez en la rueda de prensa posterior al partido que marcó la eliminación de Pumas.

“No sé de dónde“, dijo al ser interrogado por el probable origen de los mensajes anónimos.

Pumas inició una investigación tras las amenazas al compañero de Pedro Vite

El entrenador mexicano dijo que el ánimo del jugador de 28 años estaba muy afectado antes del partido por las supuestas amenazas.

Ángulo dejó las filas del club argentino Independiente de Avellaneda para fichar con Pumas el 15 de julio pasado, y mantiene reclamos de orden económico.

“Estamos en una investigación interna del club“, dijo el entrenador de Pumas.

Los Pumas de la UNAM están fuera de la Leagues Cup

En su partido ante los Pumas, el Inter Miami no contó con Lionel Messi, pero tampoco lo echó de menos. En ausencia del astro argentino, Luis Suárez firmó un gol y dos asistencias para sellar el pase de su equipo a los cuartos de final de la Leagues Cup, tras una nueva remontada frente al mexicano Pumas, que quedó eliminado.

El gol inicial de Jorge Ruvalcaba, a la media hora y tras un inicio sosegado de partido, fue neutralizado por Rodrigo De Paul al borde del descanso, tras un buen centro de Luis Suárez. En la segunda mitad, Inter Miami entró en éxtasis, liderado por el uruguayo, y cayeron el resto de goles.

Con esta victoria, Inter Miami se volvió el primer equipo de la MLS en certificar su clasificación a cuartos de final del torneo, con ocho puntos. Tras los resultados de Seattle Sounders y Portland Timbers, el jueves, para saber si accedió a la siguiente fase en segunda posición.