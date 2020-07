Alfredo Campo planificará en Cuenca el nuevo camino a Tokio 2021

LEA TAMBIÉN

Trata de mantener el optimismo, pero existe demasiada incertidumbre. El ciclista cuencano Alfredo Campo regresó al país el miércoles 8 de julio del 2020 desde Estados Unidos, donde pasó el confinamiento de tres meses y esperó noticias sobre el próximo Mundial de BMX, que finalmente se aplazó para el 2021.

“En marzo estuvimos en Houston y nos entrenamos por dos semanas en la pista donde se iba a realizar el Mundial. Pero toda esa información hoy no sirve de nada, porque se postergó para el 17 de agosto del 2021 en Papendal (Países Bajos), después de los Juegos Olímpicos de Tokio”.​



Desde el día que llegó a Cuenca cumple con los 14 días de cuarentena. Lo hace junto a su esposa Ana María, con quien viajó el año pasado a Estados Unidos tras su matrimonio realizado en agosto. “Juntos pasamos el confinamiento en Carolina del Norte, apoyándonos. Fueron días muy duros, de encierro total”.​



En los últimos cuatro meses trató de mantenerse activo. “Nos entrenábamos en casa la parte física y de vez en cuando salía al parque a hacer unos piques. La pistan la abrían muy eventualmente, no se podía entrenar regularmente”. Además, no se arriesgaba a salir porque había un alto número de contagios en el estado.​



Con la postergación de los eventos, este año no sabe si volverá a competir; sin embargo, no dejará de entrenarse. “Queremos estar listos por si se fijan eventos para el último trimestre del año. Vamos a hablar con mi entrenador para diseñar el plan de entrenamientos”.​



Si el covid-19 no aparecía en el mundo, esta semana ya debía estar en Japón, alistando su participación en los Juegos Olímpicos. “Pero todo pasa por algo. Afortunadamente, nosotros estamos bien”.​



Este año empezó en el 5º casillero del ranking mundial y ahora aparece en el 8. Solo corrió en Australia, pero no le fue bien. “Queríamos lograr mejores actuaciones en las otras paradas de la Copa Mundial”. También recuperar la forma física y técnica que en noviembre del 2019 le permitió lograr el vicecampeonato mundial.​



Las paradas debían realizarse en Manchester (Inglaterra), del 18 y 19 de abril; en Papendal (Países Bajos), del 2 al 3 de mayo; en Rock Hill (Estados Unidos), del 15 al 16 de mayo; y el Campeonato Mundial de Bicicrós, a finales de mayo en Houston (Estados Unidos). “Podemos decir que seguimos virtualmente clasificados a los Juegos Olímpicos. Vamos a estar pendientes de qué pruebas se realizarán entre enero y junio del próximo año y la fecha límite de clasificación”.​



La Unión Ciclística Internacional (UCI) había determinado que los 24 primeros del ranking mundial se clasificaban a los Olímpicos. Si se mantiene esta disposición, Alfredo Campo estará en los Juegos de Tokio 2021.​



Por eso también decidió regresar al país. “Esperábamos la apertura de los aeropuertos y lograr cupos en vuelos desde Estados Unidos hasta Ecuador”. Dijo que sí sintió temor de contagio en el vuelo, donde llegaron con él cerca de cien pasajeros. “Tomamos todas las precauciones, pero siempre hay temor”.​



En estos días que cumple aislamiento, se da tiempo para dictar algunas charlas de motivación a los funcionarios de un banco que es uno de sus auspiciantes. “Trabajamos en otros proyectos, como en sacar la línea de bicicletas Alcavi”. Se ha reunido con técnicos canadienses para diseñar un mejor producto. “En pocos días vamos a dar una gran noticia”.