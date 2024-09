El arquero Alexander Domínguez rompió el silencio y se refirió a los hechos que lo involucraron en el partido de dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana entre Liga de Quito y Always Ready. Después de haber sido sancionado por un altercado, el ecuatoriano señaló actos de racismo en contra y se disculpó por su reacción.

El pasado 25 de julio del 2024, la escuadra azucena se enfrentó al equipo boliviano como visitante en el partido de vuelta del campeonato internacional. Allí, los albos cayeron por 3-1, pero pasaron hacia la fase de octavos gracias al marcador global.

En aquel compromiso, al término de este se produjeron incidentes que involucraron al guardameta. Domínguez se enfrentó con parte de la delegación boliviana y aquello le llevó a que la Conmebol le otorgue una sanción debido a su participación y acciones.

A partir de los hechos, el arquero de Liga de Quito recibió una suspensión de seis partidos a nivel internacional con su equipo. Aquella situación no se revirtió y Gonzalo Valle debió reemplazarlo en los octavos, donde la escuadra se eliminó con Lanús.

El 12 de septiembre del 2024, a más de un mes de los acontecimientos, Domínguez dio la explicación sobre lo acontecido. Por medio de un video en las redes sociales de la ‘U’ se brindó el relato del golero.

¿Qué pasó con Alexander Domínguez y Liga de Quito?

Alexander Domínguez narró que desde el primer tiempo, debido a la estrategia que aplicó para mantener en carrera a su equipo y conseguir la clasificación, empezó a recibir ofensas. De tal manera, el conjunto de Bolivia, inclusive, envió a una persona para molestarlo durante todo el partido.

El futbolista sostuvo que lidió con ello y lo soportó en todo el cotejo debido a que está acostumbrado a tales situaciones. Allí, este sostuvo que lo insultaron y se produjeron las primeras manifestaciones racistas.

El detonante para el arquero ecuatoriano llegó al finalizar el duelo cuando este se acercó a su rival y compatriota José Carabalí. Este lo saludó, lo felicitó por su partido y le deseó una recuperación en torno a una ligera lesión.

Cuando se produjo el encuentro entre los ecuatorianos, el cuerpo médico de Always Ready permanecía junto a él y volvió a referirse de manera discriminatoria. “Siguieron los insultos y un racismo muy fuerte. También se metieron como mi mamá (…) Cuando vi que se metieron con mi madre y que los insultos eran más fuertes, fue cuando yo reaccioné. La cámara enfocó eso y no lo que me estaban diciendo”, sostuvo.

Las disculpas de ‘Dida’

A pesar de la situación que se dio, Alexander Domínguez señaló que su pronunciamiento ocurría para esclarecer lo ocurrido. De igual forma, especificó que la sanción que recibió le ha afectado.

El portero ecuatoriano, finalmente, ofreció disculpas por su comportamiento. Allí señaló que en su carrera no ha tenido inconvenientes precios ni acciones similares.