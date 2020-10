Alexander Cepeda está ansioso por su debut en el Giro de Italia 2020 y buscará los premios de montaña

LEA TAMBIÉN

Este 3 de octubre iniciará el Giro de Italia 2020, con la participación de tres ciclistas ecuatorianos. Alexander Cepeda (Androni Giocattoli Sidermec), Jonathan Narváez (Ineos Grenadiers) y Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) competirán en las 21 etapas de la carrera.

En esta edición participarán 22 equipos, los cuales recorrerán un total de 3 497.9 kilómetros, hasta el 25 de octubre. De sus 21 etapas, tres serán de contrarreloj, una de ellas será este sábado entre Monreale y Palermo, con 15.1km.



Alexander Cepeda, con 22 años, es el más joven de los tres y debutante en la cita italiana. ‘Chalequito’, como lo conocen reconoció estar “ansioso y nervioso” por su primera participación en una de las carreras más importantes del mundo.



Hace dos meses llegó a Italia, junto a su equipo Androni Giocattoli Sidermec. A pesar de su corta edad, la experiencia que tiene el deportista y sus últimos resultados alcanzados en el Giro del Appennino, donde fue el segundo mejor latinoamericano ubicado y la Copa Sabatinni, puesto 54, bastaron para ser considerado para el Giro de Italia.



“Estoy muy emocionado, muy contento, me encuentro muy bien para lo que será mi primer Giro de Italia. Llevo dos meses en Italia y me he preparado de la mejor manera, con competencias que me han permitido aprender más de mi equipo y compañeros”, dijo.



Oriundo del Playón de San Francisco (Sucumbíos), el ciclista inició en el deporte a los 13 años. Su recorrido lo llevó a pertenecer a los equipos Team Movistar Ecuador, Prefectura del Carchi, pasó por Colombia para fichar por el equipo italiano, el cual le dio la oportunidad de ser parte del Giro.



“El equipo me recibió bien, se me complicó el idioma, pero ya lo vamos aprendiendo. Tengo compañeros colombianos y entre ellos nos ayudamos. Ha sido una gran experiencia llegar a Europa y demostrar mi talento”, añadió.



Para Cepeda será fundamental imponerse en las cinco etapas de montaña, ya que es un ciclista escalador. “Tiene varias etapas que nos benefician, nos desenvolvemos bien en la montaña y con el equipo estamos analizando estar adelante y disputar los premios en esta categoría”, dijo.



En esta edición de la carrera no participará el también ecuatoriano Richard Carapaz, que ganó la competencia en el 2019. El ciclista de Ineos Grenadiers se destacó en el Tour de Francia y en el Mundial de Ciclismo de Ruta de Italia.