El ecuatoriano Alexander Bolaños debutó con el Colo Colo en Chile

El ecuatoriano Alexander Bolaños debutó con la camiseta de Colo Colo en la Primera división del fútbol chileno. El delantero de 18 años salió de titular y fue el socio del experimentado Lucas Barrios, en el triunfo 2-1 a domicilio sobre Huachipato.

Bolaños recibió la confianza del DT Claudio Tapia, quien lo promovió al equipo principal por sus destacadas actuaciones en el plantel Sub 19 colocolino. ¡Y no defraudó! Con él en cancha, el cuadro albo se impuso con goles de Óscar Opazo (60') e Iván Morales (77'), y luego salió reemplazado (79').



Mientras estuvo en el campo, el joven ariete, primo de los hermanos Álex y Miller Bolaños, mostró las cualidades que Tapia había destacado previamente: "Es rápido y juega bien. Juega de puntero, en una posición donde no tenemos muchos especialistas, y tiene buen físico".



El desempeño de Bolaños fue reconocido por los hinchas que llegaron al estadio de Huachipato, quienes lo aplaudieron cuando salió sustituido, por su atrevimiento y la opciones que generó para sus compañeros.



Con este resultado, Colo Colo está a un paso de clasificarse para la Copa Sudamericana del 2019. Localmente no está en la lucha por el título.



