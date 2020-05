Alex Aguinaga: ‘Me tildaban de 'mercenario' y ya no quise jugar más en la Selección’

LEA TAMBIÉN

Alex Aguinaga estuvo a punto de no ser parte de la Selección Ecuatoriana en la Eliminatoria rumbo a Corea y Japón 2002. Las diferencias con la prensa deportiva y directivos lo llevaron a renunciar a la ‘Tricolor’, pero la oportuna intervención de Hernán Darío Gómez y el apoyo de su esposa lo motivaron a reconsiderar su decisión.

El ‘Güero’ debutó con Deportivo Quito en 1984. En ese mismo año fue tomado en cuenta para integrar las selecciones juveniles de Ecuador. Su debut absoluto con el combinado nacional se dio en 1987. Disputó ocho ediciones de Copa América, y fue parte del plantel histórico que logró la clasificación de la ‘Tri’ a su primer mundial. Sin embargo, la historia pudo haber sido distinta.



Considerado como uno de los grandes referentes del fútbol ecuatoriano, Aguinaga confesó que pudo haberse perdido el proceso eliminatorio rumbo a Corea y Japón 2002. Según dijo, existía una mala relación con algunos directivos y periodistas, quienes lo llamaban ‘mercenario’.



“Mis pleitos fueron porque me tildaban de ‘mercenario’ directivos y prensa, luego de la Copa América de 1999 decido no jugar más por la selección”, comentó en Radio La Red (102.1 FM).



Cuando el ‘Bolillo’ Gómez asumió la dirección técnica, este lo fue a buscar a México para convencerlo de que se uniera a su proyecto. Le dijo que él era el llamado a ser, ‘el líder y su voz dentro de la cancha’.



“No quería, hablé con mi esposa y me dijo que era la última oportunidad de llegar al Mundial, que lo haga por la gente”, añadió el exfutbolista de 50 años.



Aguinaga aceptó volver. El acuerdo con el ‘Bolillo’ era que él como seleccionado no iba a tener contacto con los directivos: “Me hicieron mucho daño. Iba, jugaba y volvía a mi casa”.



“Lo más cómodo hubiera sido quedarme con mis hijos, irme a una playa, pero yo quería venir y defender a la Selección. Lo hacía con obligación y mucho orgullo. Fue la camiseta más bonita que pude vestir en mi carrera”, complementó.



Admitió que nadie en el plantel se imaginó el desenlace de aquella eliminatoria. Pero la victoria ante Venezuela en el debut y el transcurrir de las fechas los llenaron de confianza: “Teníamos un gran compromiso, clasificar era un sueño y utopía porque nunca lo habíamos logrado antes. El triunfo en Perú nos acercó, no queríamos dejar escapar la oportunidad”.



Al encuentro decisivo frente a Uruguay en la penúltima fecha llegó luego de una lesión en sus dos rodillas. A pesar de ello se destacó. Un centro suyo derivó en el tanto de cabeza anotado por Jaime Iván Kaviedes para la euforia todo el país.



“Festejé y me desahogué por la clasificación al mundial (…) En el camino mirábamos en la calle a la gente celebrar. (Edison) ‘Kinito’ Méndez decía: ¿Esto es real?”



El hoy comentarista deportivo dijo sentirse alegre de ser parte de la historia del fútbol ecuatoriano, ‘así como pena’ del actual manejo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.