Una mayoría de los alemanes contra la reanudación del fútbol, según sondeo

Más de un alemán de cada dos se pronuncia contra la reanudación del campeonato de Alemania de fútbol este fin de semana, según un sondeo publicado este viernes 15 de mayo del 2020 por la cadena de televisión pública ARD.

Un 56% de las personas interrogadas ve con un ojo crítico la reanudación de la Bundesliga, frente a un 31% que es favorable.



Tras más de dos meses de parón debido al coronavirus, el fútbol alemán se reanuda el sábado 16 de mayo a puerta cerrada, sometiéndose a un protocolo sanitario riguroso.



En otra parte del sondeo, un 40% de los encuestados se pronuncia a favor de suavizar las medidas restrictivas impuestas a la población. Pero incluso en ese 40%, un 45% se muestra “escéptico” sobre la reanudación del fútbol, frente a un 40% que lo aprueba. El resto no emite una opinión.



El sondeo fue realizado por teléfono el 12 y el 13 de mayo entre 1.074 personas, con un margen de error del 1,4 al 3,1%.

Estos son los partidos:



16 de mayo del 2020

Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (08:30, en vivo por ESPN 2)

Hoffenheim vs. Hertha Berlin (08:30, en vivo por Fox Sports 2)

Fortuna Düsseldorf vs. Paderborn (08:30)

RB Leipzig vs. Freiburg (08:30)

Frankfurt vs. Mönchengladbach (11:00, en vivo por ESPN 2)



17 de mayo del 2020

FC Köln vs. FSV Mainz (08:30, en vivo por Fox Sports 2)

U. Berlín vs. FC Bayern (11:00, en vivo por ESPN 2)



18 de mayo del 2020

Werder Bremen vs. Leverkusen (13:30, en vivo por ESPN 2)