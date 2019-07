Alaphilippe consolida el amarillo y varios favoritos pierden tiempo

LEA TAMBIÉN

El belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) se adjudicó este lunes 15 de julio del 2019 en Albi la 10ª etapa del Tour de Francia, al término de la cual el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) consolidó su maillot amarillo luego de que varios favoritos perdieran tiempo a causa de los abanicos.

El francés Thibaut Pinot, que cedió 1 minuto y 40 segundos, se descolgó en los últimos 40 kilómetros, así como otros aspirantes al podio como el colombiano Rigoberto Urán, el danés Jakob Fuglsang y el australiano Richie Porte.



De su lado, el equipo Ineos del británico Geraint Thomas y del colombiano Egan Bernal consiguió un gran resultado antes de la primera jornada de descanso, ubicando al defensor del título segundo en la general, a 1 minuto y 12 segundos, y a Bernal tercero, a cuatro segundos de Thomas.



Otros corredores bien situados al término de la primera semana se dejaron aún más tiempo, como el español Mikel Landa (2 minutos y 9 segundos) o el neozelandés George Bennett (casi 10 minutos) .



Por su parte, el colombiano Nairo Quintana (Movistar) se salvó de los abanicos y ya es octavo en la general a poco más de 2 minutos del liderato.



Detrás de la escapada del día se produjo un primer aviso a 64 kilómetros de meta, a iniciativa del Ineos. Pero todo quedó bajo control antes de que a 38 kilómetros de Albi los Deceuninck movieran la carrera con ayuda del viento. El propio Alaphilippe echó una mano antes de que los compañeros de Thomas apretaran más el paso.



El grupo de Pinot y Fuglsang llegó a acercarse a una docena de segundos a falta de 20 kilómetros, pero no pudo conectar.



En el esprint final, Van Aert superó por los pelos al italiano Elia Viviani. El joven belga, de 24 años, triple campeón del mundo de ciclocrós en el pasado, debuta en el Tour este año.

🔥 Una etapa que se preveía tranquila pero…



En tanto, el español Mikel Landa (Movistar), víctima de una caída este lunes a 20 kilómetros de meta en la 10ª etapa del Tour de Francia, aseguró que vivió un “shock” luego del incidente.



“Tan pronto estaba de pie como estaba entre gente y en el suelo”, dijo el ciclista del equipo azul, que explicó que el vasco chocó con la rueda de un rival antes de desplomarse. “Ha sido un shock. Se escapa un poco el objetivo por el que vinimos”.



Fue el corredor francés Warren Barguil quien tocó al ciclista vasco y provocó su caída: “Estábamos en fila, se frenó un poco (la velocidad) y toco la rueda (del líder Julian Alaphilippe). Landa trataba de adelantarme por la izquierda, se me sale el pie del pedal y le toco sin querer. Pierdo mis dos pedales y desgraciadamente él acabó en la hierba”, explicó el ciclista francés del equipo Arkéa-Samsic.



Presente junto con cinco de sus compañeros, incluido el colombiano Nairo Quintana, en el primer grupo de favoritos luego de la última aceleración del equipo Deceuninck-Quick Step al final de la etapa, en la que el pelotón se partió en varios grupos, Landa se dejó finalmente 2:09 minutos en la línea de meta.



“Afortunadamente no tengo consecuencias físicas. He podido seguir bien. Es solo pérdida de tiempo y se escapa un poco el objetivo por el que vinimos” , añadió.

De su lado, Quintana consiguió finalizar la etapa en el primer grupo, al contrario que otros candidatos al podio como su compatriota Rigoberto Urán, el francés Thibaut Pinot, el australiano Richie Porte y el danés Jakob Fuglsang.



“Espero que el cuerpo y las piernas vayan bien tras el primer descanso" , comentó el corredor del Movistar, 8º en la clasificación general a 2:04 minutos del portador del maillot amarillo, el francés Julian Alaphilippe.