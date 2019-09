Rodrigo Aguirre se destapó con un póker de tantos en la goleada de LDU a Mushuc Runa

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito goleó 4-0 a Mushuc Runa este domingo 22 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la fecha 26 del campeonato nacional LigaPro. Los cuatro tantos de la ‘U’ fueron anotados por el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre. El ‘Negro’, como es conocido el atacante, anotó a los minutos 36, 76, 79, y 82. El atacante fue la gran figura en la goleada de los albos.

El segundo tiempo, LDU tuvo fútbol, goles y logró convencer a los pocos aficionados presentes en el estadio albo. Aguirre fue el comandante en el equipo de Pablo Repetto. Corrió, tuvo liderazgo e hizo los goles. Aunque en el primer tiempo, Liga de Quito volvió a tener un fútbol pobre. El fútbol colectivo de LDU no apareció.



Otra vez fueron las individualidades las que hicieron la diferencia. Antes de llegar a los dos minutos, Andrés Chicaiza se animó a disparar desde afuera del área en un primer aviso. De ahí tuvieron que pasar 30 minutos para la segunda acción de peligro.



El volante Edison Vega entró al área ambateña, pero su remate se fue por encima del arco cuidado por Carlos Ortiz. A los 36 minutos apareció el primer gol albo. La jugada nació de los pies de Adrián Gabbarini. El golero argentino hizo un saque largo, Aguirre saltó a pivotear y la pelota llegó a los pies de José Ayoví.



El ‘Tin’ Ayoví puso un pase para Chicaiza. El 10 controló la pelota y puso para que Aguirre, con pierna izquierda, anotara el 1-0. Fue lo mejor del primer tiempo de la ‘U’ construido a partir del empeño de Aguirre. El primer tiempo se cerró con una oportunidad desperdiciada para la ‘U’. Carlos Rodríguez y Ayoví no atinaron a cabecear solos frente al arco.



En el segundo tiempo, la ‘U’ sí tuvo más fútbol. En 20 minutos generó cuatro ocasiones, pero no hizo el gol. A los 52, un remate de Aguirre iba directo al arco, pero Ayoví se cruzó y evitó el segundo gol. Cuatro minutos después, el mismo Ayoví sacó un remate que golpeó en el poste. Hubo dos acciones más. Un remate de Aguirre pasó desviado y en otra Chicaiza no logró rematar al arco.

Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



A los 76 minutos llegó el segundo gol tranquilizador. Un pase perfecto de Jefferson Orejuela permitió la escapada de Aguirre. El zaguero Hurtado empujó a Aguirre y se sancionó el penal. El mismo atacante uruguayo ejecutó el lanzamiento y puso el 2-0. Tres minutos después, a los 79, Aguirre puso el tercer gol del partido tras un centro de Luis Ayala.



Tres minutos después hubo otro centro de Antonio Valencia, que también fue anotado por Aguirre con golpe de cabeza. Con la victoria, LDU llegó a los 42 puntos y sigue trepando en la tabla de posiciones. En la próxima fecha deberá jugar ante Independiente del Valle.