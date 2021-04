Así será la agenda de los clubes en la Libertadores y en la Sudamericana 

El plantel de Barcelona recibió una charla con el departamento médico del club. Allí, el doctor Andrés Arce pidió a cada uno de los futbolistas ser estrictos en el protocolo de bioseguridad que se seguirá en suelo brasileño.

Barcelona emprendió el viaje ayer para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El vigente campeón del fútbol ecuatoriano comenzará su participación en el Grupo C ante Santos, este martes 20 de abril, a las 17:15. “En los últimos ocho días hemos realizado dos pruebas PCR para evitar contagios. Ahora que viajamos a Brasil debemos ser muy estrictos en la burbuja sanitaria. Hay que tomar precauciones en los aeropuertos, en el hotel de concentración y en la cancha donde vamos a entrenarnos”, manifestó Arce, antes del viaje.



El protocolo para los viaje de ida y de retorno es más estricto. La advertencia de los médicos por la peligrosidad de la cepa brasileña del covid-19 demandó mayor planificación.



El DT Fabián Bustos realizó el último entrenamiento en las canchas alternas del estadio Monumental. Allí se definió la nómina de jugadores para viajar a Brasil.



En la planificación del cuerpo técnico está previsto que hoy se realice una práctica en el centro de entrenamiento del Palmeiras. Arce detalló que es necesario presentar los resultados de las pruebas antes del partido a la

Conmebol y posteriormente, al retorno al país, al Ministerio de Salud Pública.



Los cinco clubes ecuatorianos que tendrán participación esta semana en las copas Libertadores y Sudamericana coordinan con las autoridades de salud para el cumplimiento del protocolo establecido por el COE Nacional.

🤩🏆 La Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores 2021 comienza el martes

y tendrá a 1⃣5⃣ campeones. ¿Alguno de ellos volverá a conquitar la #GloriaEterna? pic.twitter.com/QqKqz2xEuB — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 18, 2021



Este consiste en la realización obligatoria de pruebas de antígenos y PCR a las delegaciones internacionales y al regreso de los planteles que viajen a jugar afuera del país.



Una de las delegaciones que llega es Paranaense. Las autoridades de salud planificaban los protocolos del arribo previsto para hoy: se tomarán las pruebas y se aplicará la burbuja en el hotel de concentración.



Aucas empezará su participación en la Sudamericana este martes 20 de abril en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, a las 19:30. El COE detalló que esta semana será clave para la evaluación de las medidas adoptadas en conjunto con los clubes, la FEF y la LigaPro.



“Realizaremos evaluaciones permanentes a los acuerdos que tenemos con Liga de Quito y Emelec, que viajarán a Chile y a Argentina. Seremos estrictos en las pruebas cuando regresen al país. En los hoteles donde se hospedarán los equipos extranjeros hemos pedido que se tomen todas las precauciones”, dijo Juan Zapata, del COE nacional.



Otro de los equipos que llegará a Ecuador será Defensa y Justicia. Los argentinos se enfrentarán a Independiente del Valle, por el grupo A. El cotejo será el miércoles 21 de abril



El departamento médico de Independiente no ha registrados casos positivos en las pruebas del viernes pasado. Se tiene previsto tener un nuevo informe hasta mañana.



La principal preocupación de los rayados es su viaje a Brasil. Sin embargo, confían en tener el equipo completo. Emelec también jugará el jueves contra Talleres, en suelo argentino, por la Sudamericana.



Martes 20 de abril



Copa Libertadores

Grupo C

Santos vs. Barcelona

17:15

Estadio Urbano Caldeira



Copa Sudamericana

Grupo D

Aucas vs. Paranaense

19:30

Estadio Gonzalo Pozo





Miércoles 21 de abril



Copa Libertadores

Grupo A

Independiente vs. Defensa y Justicia

19:00

Estadio Rodrigo Paz Delgado



Copa Libertadores

Grupo G

Unión La Calera vs. LDU

21:00

Estadio Nicolás Chaguan





Jueves 22 de abril

Copa Sudamericana

Grupo G

Talleres vs. Emelec

14:00

Estadio Mario Alberto Kempes