Adolfo Muñoz: 'Una final con Barcelona SC sería una bonita por toda la rivalidad'

Una nueva lesión dejará a Adolfo Muñoz afuera de los dos últimos partidos de Liga de Quito de la temporada regular 2020. El mediocampista confía en recuperarse para lograr disputar las finales, en caso de que hayan.

En una entrevista en Radio Cobertura Plus, el jugador de Los Ríos, aseguró que la molestia que sufrió en Ambato, frente a Macará, es nueva. Fue un desgarro más arriba del que sufrió en noviembre, cuando defendía a la Selección de Ecuador por eliminatorias.



"Fue un pequeño desgarro un poco más arriba el que ya estaba cicatrizado el que me hice en la Selección", dijo Muñoz.



Ahora deberá esperar qué resolución tomen los galenos del cuadro universitario. Por ahora está concentrado en su recuperación y sueña con que no haya final. Y si la hay, quiere disputarla.



"Faltan esos dos partidos (Delfín y Técnico Universitario). Debemos concentrarnos en ganar y esperar lo que pase lo que están arriba (...) En lo grupal tenerle fe al equipo y hacerle muchas fuerzas desde afuera y ratificar lo que hicimos este año", dijo el 'Picante'.



Muñoz, quien marcó siete tantos en esta temporada, espera que de haber final sea ante Barcelona SC.



"Si hay finales, con Barcelona sería una bonita final, por toda la rivalidad que representa durante este tiempo" , dijo.

Sobre su crecimiento deportivo, reconoció que su paso por la Selección fue positiva. El DT Gustavo Alfaro habló con él sobre su progresión y le ayudó a reafirmarse como profesional.



"Me ayudó mucho la Selección para crecer futbolísticamente. El profe Alfaro siempre me ha tenido la confianza desde los microciclos", dijo.



Muños aún tiene contrato con los albos. Llegó en el 2019 al club y tiene una relación contractual tres años más. Por eso ante las especulaciones de un posible fichaje del extranjero, se siente tranquilo Asegura que por ahora está enfocado en cerrar la temporada con una medalla en su cuello.