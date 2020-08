Adolfo Muñoz : 'Debemos acostumbrarnos a jugar sin público'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Adolfo Muñoz, autor del gol del triunfo 3-2 de Liga de Quito ante Olmedo, reveló sus impresiones del primer cotejo oficial que disputó, después de cinco meses de paralización.

El 'Picante', como lo conocen, aseguró sentirse satisfecho con lo realizado en Riobamba. En los dos amistosos previos ya había marcado, pero el tanto del domingo 16 de agosto ante el Ciclón es distinto.



"No era lo mismo entrenar en casa que hacerlo en grupo. Hoy debemos cumplir nuestro trabajo. Teníamos que ganar como sea, por el viento no se podía hacer muchos pases y debimos jugar más directo", dijo Muñoz en una entrevista en Radio La Red.



El mediocampista ingresó en el segundo tiempo. Las variantes que hizo el DT Pablo Repetto tuvieron efecto para conseguir los tres puntos que pusieron a Liga de Quito en lo alto de la tabla.



Pero la 'U' no empezó bien. Marcó un gol a los 27 segundos del pitazo inicial, pero después se complicó y terminó el primer tiempo arrinconado.



"Nos sorprendieron con el segundo gol y nos desesperamos por llegar al empate. La cancha estaba mala pero pudimos ganar. Muy contento por el gol para seguir trabajando duro y no desmayar", dijo.



El DT Repetto hizo variantes que le dieron dinamismo al juego de su equipo. Incluso, Muñoz afirmó que eso fue clave para conseguir el triunfo.



"Los cambios de Rodrigo Aguirre y Jhojan Julio dieron frescura; armó una línea de tres. En el cambio el profesor me dijo que vaya abierto por la derecha y que aproveche las diagonales. En el segundo gol el defensa de Olmedo me lastimó la nariz



Ahora el objetivo es Católica, en el denominado clásico universitario. El cotejo se disputará el miércoles y hay poco tiempo de recuperación.



"Nosotros trabajamos todas las semanas de la misma manera, contentos por ya haber jugado en el torneo. Jugamos el miércoles y sábado, debemos acostumbrarnos y evitar lesiones. El gol lo dedico a mi familia y a mi representante que cumplió años", dijo.