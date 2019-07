El actor ecuatoriano Danilo Carrera, quien se probó en el fútbol profesional, se retira por lesiones 

LEA TAMBIÉN

El actor ecuatoriano Danilo Carrera cumplió su sueño de ser jugador profesional, cuando vistió la camiseta de Fuerza Amarilla, en el torneo de la LigaPro 2019. Sin embargo, su etapa de futbolista fue corta y debió retirarse por las continuas lesiones que empezó a sufrir.

En una entrevista al canal mexicano TV y Novelas, el actor de 30 años detalló lo que fue su experiencia en el elenco machaleño, donde jugó un partido en el vigente torneo nacional contra El Nacional, el pasado 27 de abril del 2019, bajo el mando del DT paraguayo Raúl Duarte. Para cumplir este sueño, él se alejó de las novelas durante un año.



"Estuve un año jugando fútbol, era algo que tenía que hacer, un sueño del que fui esclavo durante 12 años. Siempre quise lograrlo y llegó esa persona que me dio el empujoncito, me animó para que luchara por eso", describió en la nota publicada en el portal web del canal.



"Jugué en Primera División en Ecuador, tuve partidos en el estadio más importante del país, entonces, fue más de lo que pude pedir", agregó Carrera, quien es hincha confeso de Barcelona.



El exdelantero de Fuerza Amarilla contó por qué decidió jugar fútbol: "Denilson, un niño que conocí en el Teletón USA con hidrocefalia y habilidades especiales tenía un sueño, era jugar fútbol. Cuando lo conocí me dije: 'Tengo que lograrlo por él y por mí'. Es una manera de enseñarle al mundo que no hay nada imposible. A mí me decían que no podía jugar de primera división a los 30 años, y mira cómo lo logré".



Sin embargo, tampoco fue el mundo soñado para Carrera, quien destacó el sacrificio físico de los futbolistas profesionales para poder destacarse en sus clubes.



"En el fútbol le exiges a tu cuerpo al máximo, yo no le recomiendo lo que hice a nadie. Si lo quieren hacer, pues vayan, pero el precio a pagar es muy alto, aunque obtenemos una gran recompensa. Se los digo porque yo ya no puedo jugar, tengo las piernas destruidas, tengo líquido sinovial regado en las dos rodillas, una tendinosis crónica en el pie derecho, problemas lumbares…", admitió.



Ahora, Carrera está enfocado en continuar con su profesión de actor. En Estados Unidos planea ingresar en un nuevo proyecto con diversos actores y actrices.