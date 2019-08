El museo más antiguo del Ecuador está en el corazón del Centro Histórico

LEA TAMBIÉN

La serie de ‘Las Estaciones’, de Miguel de Santiago, ‘La Dolorosa’, de Manuel Chili Caspicara y el Cristo, de José Olmos (Pampite) son tres de las ‘joyas’ artísticas que se exhiben en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este espacio abrió sus puertas en 1914, en la antigua escuela de Bellas Artes, frente a la laguna de La Alameda, en el Centro Histórico de Quito.

Antes de llegar a esta casa, que le perteneció al comisario Fernando Villacís, el museo pasó por un peregrinaje que incluyó una estancia en la quinta presidencial que estaba en la Patria y Nueve de Octubre y en las instalaciones del Teatro Nacional Sucre. En 1942, el ministro de educación de esa época, adquirió esta casona que data de 1593. Así lo rememora Fernando Salme, coordinador de este sitio.



En la Guía de Museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio consta el del Templete de los Héroes con una fecha de creación anterior al de Arte Colonial. Sin embargo, EL COMERCIO confirmó que el museo más antiguo, que actualmente tiene el país, es el que está ubicado en la casona esquinera de las calles Cuenca y Manabí.



Los atractivos que tiene este museo pasan por lo histórico, lo artístico pero también por lo arquitectónico. Patricia Herrera, guía del museo de los últimos 25 años, cuenta que el actual estilo interior de la casona está inspirado en el convento de El Tejar, que mantiene el estilo sevillano de las casas de época colonial, donde no podía faltar la famosa pila en medio del patio.



De forma permanente se exhiben al menos 500 obras creadas entre el siglo XVI y el siglo XIX. Piezas que están distribuidas en seis salas, entre ellas la de Doctrinas y Doctrineros, donde se cuenta la historia de las órdenes religiosas y los procesos de evangelización que se vivieron en la Colonia.



Lo curioso de este museo es que siendo el más antiguo no tiene un presupuesto fijo, como lo confirmó Salme, y cuenta con apenas una media de 500 visitantes mensuales, pese a que está abierto de martes a sábado y su estrada es gratuita.



En las primeras décadas del siglo XX, este museo que en 1944 pasó a ser una dependencia de la Casa de la Cultura, también se convirtió en el espacio de exposición de grandes maestros de la plástica nacional como Eduardo Kingman y Oswaldo Guayasamín.



A 105 años de su apertura, y para que no se pierdan las tradiciones de la Escuela Quiteña, el museo está próximo a inaugurar un taller de tallado que estará cargo del maestro Marco Masapanta, quien fue alumno del famoso Neptalí Martínez. El taller se inaugura el jueves 1 de agosto con dos horarios: jueves y viernes de 10:00 a 12:00 y el sábado de 09:00 a 13:00.



