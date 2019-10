Los violadores y acosadores de escolares y colegiales vuelven

LEA TAMBIÉN

La asambleísta Silvia Salgado, que preside la Comisión de investigación de delitos sexuales a escolares y colegiales, denunció a la ministra de Educación, Monserrat Creamer, que “se había nombrado a autoridades investigadas por abusos sexuales como rectores de instituciones educativas” (Expreso 29-08-2019); lo cual es grave porque no ha importado la seguridad y bienestar de los alumnos.

De acuerdo con estas declaraciones, resultan verdaderas las denuncias continuas de la UNE que no fueron tomadas en cuenta; además, el gremio asegura que estos pedófilos pertenecen a la Red de maestros que creó el gobierno del expresidente Rafael Correa, y que siguen actuando. En un colegio fiscal del sur de Guayaquil hubo una violación a un alumno y en otro del oeste, acoso por parte de un profesor que tiene en diferentes planteles cuatro denuncias por acoso sexual y una por intimidación, y ahora que padres de familia y profesores le han denunciado al rector se hace de la vista gorda por temor a que ruede su cabeza por omisión; recién despierta cuando los padres de familia acudieron a la Fiscalía.



El descontrol sigue porque ciertos administradores circuitales no visitan los planteles para poner orden y no presentan informes a los distritos, cuyos directores tampoco se preocupan; y, a veces, quieren resolver los problemas dando el pase a los denunciantes.



La subsecretaría de Educación del Guayas debe actuar legalmente porque es la instancia superior que tiene que velar por el bien de la educación. 571 maestros y funcionarios educativos han sido destituidos; pero hay que resolver 250 casos en investigación y los que se están presentando.