Sal quiteña: “Qué tal la técnica del Sr. Alcalde para reducir el tráfico en Quito, primero retira los carros y luego los quema”. No es verdad, pero parece que sí. La Alcaldía y la AMT están para proteger y no para castigar a los quiteños. La ignorancia a la Ley no le exime de la culpa a nadie, pero un principio educativo dice: ¡No se puede exigir lo que antes no se ha enseñado! Dr. Yunda ¿Por qué no previno a la ciudadanía que en espectáculos públicos y en las misas del domingo, a los carros mal parqueados los iba a retirar con los wincheros? ¿No cree que se hubiera ganado al 80% de los quiteños que no votaron por usted? Más bien debe dar facilidades de parqueo.

A propósito de la repavimentación, cuide la arteria más grande de Quito que es la Av. 10 de Agosto. Manténgala limpia y quite los “ateromas” que son los bordillos que hay desde “La Y” hasta más allá de las “NN.UU.” ¿Por qué sólo en esos pasos a desnivel existen? Cuide los “pencos” que son plantas emblemáticas para los ecuatorianos, mal cortados y en parterres descuidados y sucios. Da pena verlos en La Y, mal trechos, dando tan mala imagen de Quito. Y si quiere que fluya más el tráfico en las bocas calles de las avenidas, cuando desvían a la izquierda, reduzca el parterre y descongestione el flujo con otro carril, igual como hicieron en la Carolina, entre Shyris y Suecia y verá los resultados a pesar de que los agentes “sancionadores” se dedican más a chatear.