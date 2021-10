Ten y no los gastes como loco

Aissa Pazmiño Real

“Ten USD 20”, sé inteligente al gastarlos, recuerda que te deben durar un mes, ¿suena a chiste, verdad? Bueno, es la cruel realidad del ecuatoriano promedio, quisiera comprender la lógica, veamos: si compramos 1 centavo de papas, 1 de arroz, 10 de carne, 5 centavos de huevos y otros 5 de leche, unos 10 centavos de pollo, eso al día y pago 15 de agua, luz e Internet, quedan 570 centavos para la renta o la hipoteca al mes… Mmm… ya, ya, quizá así serían las cuentas.

¿Es en serio, creen que nos caímos de la hamaca cuándo éramos bebés? Ni un sueldo básico alcanza para vivir con dignidad, para lograr sobrevivir mínimo el sueldo debería ser sobre los USD 1 000, ¡no se burlen de la gente!, con qué facilidad pueden hablar quienes despiertan cada mañana rodeados de comodidades, aquellos que no conocen el significado de hambre, deudas, aquellos que no deben priorizar si comen, se enferman, tienen luz o agua, viven…, tanto así que se pueden dar el lujo de “donar” su sueldo, obvio no lo necesita, sus hijos no pasan hambre, sus nietos tienen nanas y estudian en el extranjero, su familia disfruta de lo bueno… ¡Por favor! Que del cielo me caiga un ser tan generoso, consciente y bueno para que me “done” su sueldo, para ver si mis hijos también pueden vivir con dignidad…(así estamos todos los ecuatorianos, poniendo velitas a ver si sucede el milagro).

¡Ten mi inteligencia… no la gastes como loco!, soy una madre que pelea con uñas y dientes por sobrevivir en un lugar lleno de inseguridad e injusticias, falta de oportunidades y de compadrazgos. Soy una mujer que no conoce el significado de rendirse… !