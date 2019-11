LEA TAMBIÉN

Antes de la llegada de los españoles, el territorio de lo que hoy es Ecuador fue sometido a una conquista por parte del pueblo inca. Se sabe que el sometimiento fue a sangre y garrote, por eso la denominación de Yahuarcocha, y la evidencia de traslado de pueblos enteros de una región a otra (lo que hoy se denominaría genocidio/ migración forzada). El sistema inca era un sistema monárquico, bastante vertical, donde sus súbditos estaban sometidos a las decisiones de su emperador. Hubo guerras entre hermanos, asesinatos, esclavitud, desplazamientos humanos, así que con mucho respeto, considero que el Sumak Kawsay es una concepción moderna de la cosmología indígena, no puede haber sido ancestral, su accionar y forma de gobierno antes de la conquista lo desdice. Cuando llegaron los españoles, no encontraron un pueblo practicando Sumak Kawsay, sino un imperio desgastado al fin de una sanguinaria guerra civil, con pueblos resentidos unos con otros, lo cual fue aprovechado por los españoles para conquistarlos. Entonces, los pueblos nativos cambiaron de amo: de un inca, a un español, y realmente ese cambio fue para peor.



Mi opinión es que el Sumak Kawsay es una versión indígena del comunismo europeo; es una visión, una teoría, que desde ya se choca, como siempre ha sido, con la cruda realidad de las personas que lo promueven pero que no lo practican ni lo practicarán.



David Ernesto Ricaurte Vélez