Responsabilidad sin castigo 

Hasta cuándo, señor Presidente, vamos a permitir que el Poder Judicial se siga burlando de los ecuatorianos, menos de aquellos favorecidos que han hecho de su responsabilidad pública lo que les ha dado la gana. Para información de los “cínicos corruptos” debo decir que la Contraloría sanciona a los administradores públicos con llamada de atención por faltas leves, con destitución por faltas graves y cuando hay peculado con responsabilidad penal.

Es absurdo que después de tanta prueba presentada a la Fiscalía y otros entes de Justicia por la Contraloría y la Comisión Anticorrupción, entre otras, durante los últimos dos años, no se haya sancionado a sus presuntos responsables en vista de que su patrimonio investigado no ha sufrido cambio, a sabiendas de que los delincuentes saben esconder bien sus fechorías.



Hasta cuándo seguimos buscando el dinero mal habido durante el anterior gobierno y dejamos que los responsables caminen libres por nuestro territorio en lugar de estar en la cárcel. No soy abogado pero la detención última de un ciudadano extranjero fue por presunción, lo cual me da la seguridad que en alguna parte de la Ley se hablará de presunción de un delito, falta suficiente para dictar medidas cautelares hasta que se esclarezca el hecho penal.



Aquí, al presunto delincuente se le comunica con la debida anticipación que va a ser detenido y este planifica su fuga, dejando “supuestamente” a los jueces con sus narices largas ya que no pueden dictar sentencia sin la presencia del reo prófugo de la justicia.