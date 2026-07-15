¿Qué papel cumplen hoy los partidos y movimientos políticos?

Cada proceso electoral invita a una reflexión sobre el verdadero papel que desempeñan los partidos y movimientos políticos dentro de una democracia. Su razón de ser no debería limitarse a servir como vehículos para inscribir candidaturas, sino constituirse en espacios de formación, debate, construcción de propuestas y representación de principios e ideales que orienten el desarrollo de una sociedad.

Sin embargo, la realidad política de los últimos años plantea interrogantes que merecen ser analizados. En numerosos casos, las candidaturas se anuncian a última hora y recaen en personas que no han mantenido una trayectoria visible dentro de la organización que las postula. En ocasiones, ni siquiera han sido adherentes, afiliados o participantes activos de la vida interna de esos movimientos, lo que inevitablemente genera cuestionamientos entre la ciudadanía sobre la fortaleza institucional y la coherencia ideológica de las organizaciones políticas.

Surge entonces una pregunta válida: ¿siguen existiendo diferencias ideológicas claramente definidas entre la izquierda, el centro y la derecha, o la política ha evolucionado hacia un escenario en el que predominan los liderazgos personales, las alianzas circunstanciales y las estrategias electorales? Para muchos ciudadanos, las fronteras doctrinarias parecen haberse vuelto menos visibles, mientras que la figura del líder adquiere un peso determinante en la selección de candidaturas.

No obstante, más allá de las legítimas críticas o preocupaciones, cada elección representa una nueva oportunidad para fortalecer la democracia. Los hombres y mujeres que aceptan el desafío de postularse para representar a sus comunidades asumen una enorme responsabilidad frente a quienes depositarán en ellos su confianza mediante el voto popular.

Desde esta tribuna del pensamiento, la cultura y la justicia, expresamos nuestros mejores deseos a todas las personas que han decidido participar en este proceso electoral. A quienes aspiran a representar a su parroquia, cantón, provincia o al país entero, les corresponde demostrar, con hechos y no únicamente con discursos, que su principal motivación es el servicio a la comunidad y la búsqueda del bien común.

La ciudadanía espera autoridades comprometidas con la transparencia, la ética, la honestidad y la capacidad de construir consensos por encima de intereses particulares. Gobernar o legislar constituye un mandato de servicio y no un privilegio personal.

Que quienes resulten elegidos honren la confianza del pueblo con trabajo, responsabilidad y resultados concretos. Y que quienes hoy presentan sus candidaturas encuentren, además del respaldo ciudadano, la sabiduría necesaria para actuar con humildad, respeto por la ley y compromiso con el desarrollo de sus comunidades.

Porque, al final, será la voluntad soberana del pueblo, expresada libremente en las urnas, la que determine quiénes tendrán el honor y la responsabilidad de ejercer la representación popular. Que Dios ilumine a los candidatos, a los electores y a todos quienes participan en este importante ejercicio democrático, para que prevalezcan el bienestar colectivo, la justicia y el progreso del Ecuador.

Elio Roberto Ortega Icaza