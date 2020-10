¿No solo prohibido olvidar, Ecuador cómo cambiar esto?

LEA TAMBIÉN

Un meme: 2007, la patria ya es de todos. 2009 avanzamos patria. 2012 quebramos la patria. 2015 empeñamos la patria. 2017 nos fugamos de la patria. Son engaño, división, muerte y robo. 2007 la patria ya es de todos los de Alianza País, F. de Sao Paulo, narcotraficantes, FARC y AVC; fuera la Base de Manta y R. Reyes paseándose, gracias a Uribe, se vio cómo violaban la patria. Desaparición de Q. Pazmiño, J. Gabela, F. Valdivieso… y el israelí.

2009 avanzamos AP con la Constitución 2008 castrista-chavista de Podemos español. 2012 quebramos la patria con leyes pro-saqueo. Auto golpe de Estado 30-S-2010. La consulta 2011 “ganaban por goleada” y fue con mano-verde, mutilación Convemar. 2013 se cogieron la Asamblea para “instituir la dictadura con careta de democracia” con los muertos, guerrilleros y Estado candidato, sin respaldo de sindicalistas, indígenas y ecologistas. Cárcel a periodistas, ley mordaza, multas, cierre del Diario Hoy y otros. 2015 empeñamos la patria con la deuda china usurera y preventa del petróleo (¿no se sabe si son 65 o 75 mil millones de deuda externa?), chao reservas de oro y contingentes, asalto al IESS, etc. 2017 fraude en la Asamblea y la Presidencia y Moreno no es dictador como Correa. Y les ayudan a fugarse facilito. 2018 en vez de A. Constituyente, consulta parche. 2019 fraude con “apagón eléctrico y cibernético”, golpe de Estado de 821 millones con prefecta liderando y alcalde recibiendo. Gracias al Puente de la Unidad Nacional no pasaron y no votaron a Moreno “a pretexto de los combustibles”. Ina-papers, …, ¿14 años de saqueo superaría los 100 mil millones? 2020 fin de la cascada de San Rafael, virus-chino matando familias, negocios y democracias, discapacitados inmorales, hospitales, los Bucaram, Isspol, reparto anticipado con la 1, 12, 17… 35, 6 y 18 en el CNE; con grilletes, cédula falsa e “inmunidad al inscribirse”. 2021 se robarán otra vez la Asamblea, ¿Carondelet con terror-callejero?, el poder corrupto da impunidad a sus crímenes del “pasado, presente y futuro con el fin de la patria”.