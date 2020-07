El presidente y su error con las discapacidades

LEA TAMBIÉN

Sr. Presidente a mí me parece que en su afán por castigar a los corruptos nos está afectando a las personas que con mucho esfuerzo por fin logramos obtener un carnet de discapacidad. simplemente se debió seguir normal y por supuesto poner a personas correctas a que monitoreen los procedimientos y así poder agarrar infraganti a los que cometen irregularidades. En lo personal mi padre quedó sin movimiento, logramos obtener el carnet así que hicimos un préstamo para comprar un vehículo barato y exonerado para transportarlo. Ahora no tenemos carro y tenemos que pagar un crédito. Yo, perdí un ojo hace tiempo, soy paciente oncológico y tengo hernia discal, pero según el Ministerio yo no aplicaba para el carnet y yo simplemente lo quería para sacar mi licencia de conducir.